La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) traslada su sede a Lausana

La decisión se tomó en el XXVII Congreso de la IFAF, celebrado en la ciudad y en que estuvieron presentes delegados de cinco continentes, en representación de un espectro de las 75 federaciones miembro.

Asimismo, se votaron reformas de gobernanza importantes con el objetivo, entre otras cosas, de promover la igualdad de género en los puestos directivos del deporte y ampliar el acceso a la membresía, eliminando el requisito de que los miembros plenos lleven a cabo programas tanto de fútbol americano con contacto como de fútbol bandera.

"Esta votación es una declaración clara de que la IFAF cree que su futuro pertenece al corazón del Movimiento Olímpico. Trasladar nuestra sede a Lausana y a la Maison du Sport International marca un hito importante para nuestro deporte y fortalece los cimientos que estamos construyendo de cara a Los Ángeles 28 y más allá", señaló Pierre Trochet, presidente de la IFAF.