Los Jets extienden su récord sin clasificar a playoffs a 15 temporadas

El equipo neoyorquino rompió el empate que compartía con los Buffalo Sabres de la National Hockey League de 14 años consecutivos sin avanzar a la postemporada.

La derrota que hoy sufrieron los Jets 10-34 ante los Miami Dolphins los dejó con marca de tres juegos ganados y tres perdidos, en el fondo de la división Este de la Conferencia Americana (AFC), en la que ya no tiene posibilidades de clasificar.

La ocasión más reciente en que New York obtuvo un boleto a los playoffs fue en la temporada 2010, cuando terminaron la fase regular con marca de 11-5.

En aquella postemporada perdieron la final de la AFC ante los Pittsburgh Steelers.

Aaron Glenn, quien llegó al equipo en esta temporada para tener su primera experiencia como entrenador en jefe, asumió la responsabilidad del fracaso.

"Esto es culpa mía. Así es como lo asumo. Lo único que podemos hacer es mejorar y seguir mejorando. Porque antes de empezar a ganar de forma consistente hay que mejorar en todos los aspectos. Eso nos incluye a nosotros como entrenadores", afirmó Glenn luego de la derrota.

Además de los Jets, este domingo quedaron sin posibilidades de alcanzar los playoffs otros tres equipos.

Los Washington Commanders, que fueron apaleados 31-0 por Minnesota Vikings, y quedaron con marca de tres ganados y 10 perdidos; los Atlanta Falcons, que cayeron 9-37 con Seattle Seahawks para sumar cuatro triunfos y nueve derrotas; y los Cleveland Brown, que tropezaron 29-31 ante los Tennessee Titans, y quedaron con 3-10.

Estas franquicias se unen a los New York Giants (2-11), New Orleans Saints (3-10), Arizona Cardinals (3-10), Tennessee Titans (2-11) y Las Vegas Raiders (2-11) que también se quedaron sin opciones de clasificar a playoffs a cuatro semanas del fin de la temporada de la NFL.