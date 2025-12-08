Lunes 8 de diciembre de 2025

Pamplona (España). Osasuna, que ha pasado la semana al filo del descenso, espera cortar este lunes en Pamplona la falta de victorias para no hundirse en la zona baja ante el Levante, que llega a la cita colista y con la necesidad de cambiar la dinámica para escapar de la última posición de la tabla de laLiga EA Sports española.

Roma. El Milan visita este lunes al Torino en el último partido de la decimocuarta jornada de la Serie A Italiana de fútbol con el objetivo de mantenerse en el liderato. Antes se juegan los partidos Pisa-Parma (15.00) y Udinese-Génova (18.00).

Redacción Deportes. Estudiantes y Gimnasia se enfrentan este lunes desde las 20.00 GMT en el segundo partido de las semifinales del Torneo Clausura de Argentina de fútbol, cuya final se juega el sábado 13 de diciembre. En la otra semifinal juegan Boca Juniors y Racing Club.

- NBA: Indiana Pacers Sacramento Kings (00.00 GMT), Minnesota Timberwolves Phoenix Suns (00.30) y New Orleans Pelicans San Antonio Spurs (01.00).

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14). (FOTO)

- Inglaterra. 15ª jornada (FOTO): Wolverhampton-Manchester United (20.00 GMT)

- Italia. 14ª jornada (FOTO): Pisa-Parma (14.00 GMT), Udinese-Génova (17.00) y Torino-Milan (19.45).

- Estudiantes y Gimnasia se enfrentan por el segundo partido de las semifinales del Torneo Clausura de Argentina. (Foto)

- España. LaLiga EA Sports. 15ª jornada (FOTO): Osasuna-Levante (20.00 GMT)

- Liga de Campeones. Previas de los partidos de la 6ª jornada Barcelona-Eintracht Fráncfort y PSV Eindhoven-Atlético de Madrid.

