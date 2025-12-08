Martes 9 de diciembre de 2025

Puerto Príncipe. A pesar de la falta de infraestructuras y la violencia que imponen las temidas bandas armadas, el fútbol sigue siendo en Haití un deporte muy querido, practicado y seguido por todas las clases sociales.

Lima. El seleccionador interino de Perú y director del Departamento de Selecciones de Menores comparece en rueda de prensa sobre la Supercopa sub-13, en la participa el ecuatoriano Independiente del Valle, el colombiano Once Caldas y la Universidad de Chile.

Miami (EE.UU.). Comienza la Copa Messi en Miami, un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, y en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

Redacción Deportes. Los Oklahoma City Thunder, intratables con un imponente 23-1, y los Lakers, en busca de su segundo título, son las grandes atracciones de los 'playoffs' de la NBA Cup, que arrancan este martes con los cuartos de final del Este: Orlando Magic-Miami Heat y Toronto Raptors-New York Knicks.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-------------------------------------------------------------

- NBA Cup. 1/4 final: Orlando Magic-Miami Heat (23.00 GMT) y Toronto Raptors-New York Knicks (03.00 GMT del miércoles).

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14). (FOTO).

- Liga Campeones. 6ª jornada (FOTO): Kairat Almaty-Olympiacos (15.30 GMT), Bayern Múnich-Sporting (17.45) y Mónaco-Galatasaray, Atalanta-Chelsea, Barcelona-Eintracht Fráncfort, Inter-Liverpool, PSV Eindhoven-Atlético de Madrid, Tottenham-Slavia Praga y Union St. Gilloise-Marsella (20.00).

- España. Sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (12.00 GMT. Ciudad del Fútbol).

- Liga Europa. Presentación de la sexta jornada.

- Estados Unidos. Comienza la Copa Messi en Miami, un torneo organizado por el futbolista argentino, Lionel Messi, y en el que participan los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami.

- El seleccionador interino de Perú y director del Departamento de Selecciones de Menores comparece en rueda de prensa sobre la Supercopa sub-13, en la participa el ecuatoriano Independiente del Valle, el colombiano Once Caldas y la Universidad de Chile.

- Haití. A pesar de la falta de infraestructuras y la violencia que imponen las temidas bandas armadas, el fútbol sigue siendo en Haití un deporte muy querido, practicado y seguido por todas las clases sociales. (FOTO) (VÍDEO)

- Reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, en su sede de Lausana (Suiza) (y 10).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España