Thiago Ojeda (Cultural Leonesa): "Tenemos que hacernos más fuertes en casa"

El jugador cedido por el Villarreal fue el autor del tanto de la victoria en Ipurua que volteaba el marcador y donde utilizó la pierna izquierda, que no es la suya habitual para el golpeo, para colocar el balón pegado al poste de la portería local.

"Pensaba pegarle con la derecha, pero cuando estaba cerca del área me quedó el balón a la izquierda y traté de pegarla al palo largo", señaló Ojeda en declaraciones a los medios.

El jugador reconoció que a su habitual aportación en la creación y contención del juego leonés debe sumar "más goles, porque eso también es importante para la confianza propia y poder ayudar más al equipo".

Entre las claves de la trayectoria ascendente del equipo, situado en la zona media de la clasificación en LaLiga Hypermotion, el centrocampista argentino sitúa, por encima de otros aspectos, "el grupo, estar muy unidos". "Eso se ve, no importa que pase en los partidos porque hay la confianza suficiente para sobreponerse a cualquier circunstancia y se ve un equipo que se apoya y está sincronizado", añadió.

Además, en los dos últimos partidos, ante el Cádiz y Eibar, saldados ambos con victoria remontando el marcador (1-2), la Cultural dio una muestra de saber mantener el reusultado algo que, según Thiago Ojeda, demuestra "que el equipo se siente cómodo también en bloque bajo y sabiendo contrarrestar los centros laterales y mantenerse firme", resumió.