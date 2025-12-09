COI crea nueva unidad en los Juegos Olímpicos de Invierno

La misma estará operativa desde el 30 de enero al 24 de febrero, coincidiendo con la apertura y el cierre de las Villas Olímpicas, y ha sido creada junto al Comité Organizador de la cita “para garantizar un intercambio rápido y eficaz de información entre los organismos disciplinarios deportivos y las fuerzas del orden”.

Entre sus principales objetivos estará la prevención de amaños, en la línea seguida por el COI desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 de supervisar las apuestas en todos los eventos olímpicos mediante “herramientas analíticas avanzadas y experiencia humana” con el apoyo de la IBIA, la ULIS, los principales reguladores de apuestas, el Grupo de Copenhague del Consejo de Europa y organismos como la Unodc, la Interpol y la Europol”.

Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán del 6 al 22 de febrero del próximo año en Milán-Cortina, Italia.

