El COI anuncia la creación de la Unidad Conjunta de Integridad para los Juegos de Invierno

La misma estará operativa desde el 30 de enero al 24 de febrero, coincidiendo con la apertura y el cierre de las Villas Olímpicas, y ha sido creada junto al Comité Organizador de la cita "para garantizar un intercambio rápido y eficaz de información entre los organismos disciplinarios deportivos y las fuerzas del orden".

Entre sus principales objetivos estará la prevención de amaños, en la línea seguida por el COI desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 de supervisar las apuestas en todos los eventos olímpicos mediante "herramientas analíticas avanzadas y experiencia humana" con el apoyo de la IBIA, la ULIS, los principales reguladores de apuestas, el Grupo de Copenhague del Consejo de Europa y organismos como la UNODC, la INTERPOL y la EUROPOL.

"Los Juegos Olímpicos representan un ejemplo global de integridad, una celebración en la que la excelencia, el respeto y el juego limpio no dejan espacio para la corrupción ni la mala conducta. Gracias a la estrecha colaboración con nuestros socios, podremos detectar y gestionar posibles casos de manera más eficiente. Si existieran elementos delictivos, trabajaremos con las autoridades italianas, la policía y el sistema judicial para compartir cualquier información relevante", señaló Giuseppe Deleonardis, Director de Ética y Cumplimiento del COI.

"Basándonos en la experiencia de numerosas ediciones anteriores de los Juegos, y más recientemente en la sólida cooperación con los socios franceses durante París 2024, estamos plenamente confiados en nuestra capacidad para supervisar los Juegos de forma eficaz, comunicarnos con rapidez con los socios e identificar posibles infracciones", manifestó Friedrich Martes, jefe de la Unidad del Movimiento Olímpico para la Prevención de la Manipulación de Competiciones (OM Unit PMC).

