El pelotón elige el Mediterréneo español para preparar la temporada

En particular la costa alicantina, y Mallorca son los lugares predilectos para que las grandes figuras del pelotón diseñen los planes del año, entre ellas el esloveno numero uno y campeón del Mundo Tadej Pogacar, quien prepara en Benidorm su camino imparable hacia el quinto Tour de Francia y otros objetivos que le acerquen aún más a la leyenda de Eddy Merckx.

Pogacar inicia un año clave para abrillantar aún más su palmarés, ya que aspira desde las primeras pedaladas del año en Benidorm a ponerse en el historial con el número 5 que compartiría con Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, además de apuntarse las grandes clásicas que aún no posee: la Milán San Remo y la París Roubaix.

Entre diciembre y enero irán llegando a la costa española la mayoría de equipos del World Tour, en busca de temperaturas suaves, sol y carreteras donde pueden encontrar todo tipo de terreno.

El Visma Lease a Bike de Jonas Vingeggard, gran rival de Pogacar y del UAE, se instalará en enero en Dénia. Allí el danés pondrá a punto sus piernas por las carreteras de la Marina Alta, con el objetivo de discutir a Pogacar las grandes carreras.

El Lidl–Trek, nuevo equipo del alicantino de Jávea Juan Ayuso, ha elegido un resort de Dénia. Allí comenzará la gran esperanza del ciclismo español su primera temporada fuera del UAE de Pogacar, en busca de grandes objetivos como jefe de filas.

El Astana Qazaqstan volverá a Altea, mientras que el Soudal Quick-Step se instalará en Calpe, donde mantiene un acuerdo de patrocinio con el Ayuntamiento.

El Soudal o el Alpecin de Mathieu Van der Poel, que tiene residencia fijada en la Marina Alta, son equipos habituales en el litoral alicantino. Van der Poel ya ha completado un bloque de entrenamientos por las carreteras alicantinas junto al campeón del mundo, de Europa y olímpico contra el crono, el belga Remco Evenepoel.

Desde estas fechas no será extraño que los aficionados alicantinos se encuentren por las carreteras a las grandes figuras del pelotón, habituales por las rampas de Busot, Aigües, Relleu, La Nucía, Xixona o el puerto de Tudons.

La ascensión al Coll de Rates siempre ejerce de termómetro para calibrar el estado de forma de los corredores en el inicio de la temporada.

No todos los equipos eligen la costa de Alicante, pero tampoco se alejan del sol que más calienta en la época del frío invernal en Europa.

Movistar se presentará el próximo jueves en Valencia y el Red Bull Bora Hansgrohe del belga doble campeón olímpico Remco Evenepoel y del esloveno Primoz Roglic ha elegido Mallorca para diseñar la temporada. España es el hogar invernal del ciclismo World Tour.