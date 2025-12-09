La dinastía de los Kansas City Chiefs se desvanece a cuatro semanas del fin de temporada

La derrota en casa del pasado domingo ante los Houston Texans dejó a los Chiefs con marca de seis ganados y siete perdidos, sumidos en el tercer lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC), y en el décimo puesto de la AFC, lejos de los siete primeros que clasifican a la postemporada.

El tropiezo ante los Texans, el cuarto en las recientes cinco semanas, también significó que Kansas City no podrá obtener su décimo título consecutivo de la división Oeste, en la que los Denver Broncos, con marca de 11-2, se encaminan a ser el nuevo rey.

Lesiones, errores y algo de mala suerte tienen al equipo de Andy Reid con apenas el 16 por ciento de probabilidades de dar la vuelta a la situación para meterse a los playoffs, algo que no depende sólo de sus resultados.

Las lesiones en los estelares de su línea ofensiva, encargada de proteger a Patrick Mahomes, han resultado determinantes en la falta de resultados positivos.

Las ausencias de Trey Smith y Jawaan Taylor sus guardias principales, a la que se sumó Wanya Morris en el juego ante Texans, han condicionado la ejecución en el ataque.

Lo anterior sumado a las inusuales fallas de sus receptores estelares; Rashee Rice, Xavier Worthy, Hollywood Brown, incluso el ala cerrada Travis Kelce, dejaron caer varios envíos de Mahomes ante Houston que podrían haber cambiado el rumbo del juego.

Bajo estas circunstancias, los Chiefs deberá cerrar con victorias sus partidos ante el segundo de su división, Los Angeles Chargers, del próximo domingo; contra Tennessee Titans, un rival más a modo por ser el peor equipo de la AFC, en la semana 16.

Para el 25 de diciembre requerirá de un milagro de Navidad para derrotar a Denver Broncos, el mejor equipo de su división y de toda la NFL.

En caso de aún tener posibilidades, llegará al último partido de la temporada regular como favorito para superar a Las Vegas Raiders, penúltimo de la AFC.

En esta temporada el equipo del entrenador Andy Reid se planteó la tarea de igualar la marca de los Buffalo Bills de llegar a cuatro Super Bowls de manera consecutiva, un récord que hoy se ve muy lejano.

Desde la llegada de Mahomes a los controles en el 2018, los Chiefs dieron un empujón a la popularidad de la NFL en Estados Unidos y en el mundo por la calidad de sus estrellas, triunfos, y títulos.

Además de Mahomes, brillaron Travis Kelce, Chris Jones, Harrison Butker, Nick Allegretti, entre otros que ayudaron al equipo a disputar cinco de los recientes seis Super Bowls, de los que salieron ganadores en tres.

Una popularidad que avivó el romance de Travis Kelce con Taylor Swift, la estrella del pop, algo que provocó el crecimiento del público femenino para seguir a la franquicia.

Hoy, los Kansas City Chiefs parecen estar en las últimas semanas de la dinastía más dominante de la NFL en la reciente década.

Tienen cuatro partidos por delante que parecen más propicios para pensar en cómo reconstruir de cara a la siguiente campaña que en esperar ese milagro de Navidad que les abra la puerta a una improbable remontada.