NSN Cycling Team, el nuevo equipo ciclista español, ve la luz en Barcelona

"El ciclismo me ha acompañado siempre en mi vida, más allá del fútbol. He tenido un vínculo muy grande con el ciclismo. Para NSN (la compañía de entretenimiento y marketing deportivo propiedad de Iniesta) es un paso importante", ha dicho el exinternacional español en una multitudinaria rueda de prensa.

El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha recordado que en 2026, con el nacimiento del citado equipo ciclista y la salida, el 'Grand Depart' del Tour 2026, Barcelona se convertirá "en el epicentro mundial del ciclismo".

"Agradecemos a Andrés Iniesta porque ha llevado siempre la imagen de Barcelona por todo el mundo y siempre ha ayudado con la proyección internacional de la ciudad", ha comentado.

Collboni considera que el binomio Barcelona y ciclismo es "una apuesta ganadora" y ha recordado que en la Ciudad Condal cohabitan 50 clubes ciclistas y siete de cada diez ciudadanos practican deporte.

"Queremos disfrutar de esta nueva etapa y conocer todo lo que hay detrás del gran trabajo que se hace en el equipo, no solo en la formación de World Tour, sino también con la cantera. El equipo es espectacular", ha insistido Iniesta.

El equipo, que tendrá Scott como proveedor de bicicletas en lugar de Factor, contará con el eritreo Biniam Girmay, una de las nuevas estrellas del ciclismo mundial, como líder, en un conjunto con un español: el joven valenciano Pau Martí.

La otra pata inversora del equipo es la gestora de fondos Stoneweg. Su director general, Jaume Sabater, ha alabado el trabajo conjunto realizado con NSN lo que les ha llevado a apostar por "una forma innovadora" en nuevos proyectos.

"Nuestra presencia está en Suiza, nuestro alma en Barcelona", ha recordado Sabater, que ha calificado el proyecto como "único" y que se producido de una forma "totalmente inesperada".

El director deportivo será el finlandés Kjell Carlstrom, que no quiso dar muchos detalles del nuevo proyecto. "Es el inicio de una nueva era para el equipo. Tenemos un equipo potente y se nos abren muchas posibilidades. En las próximas semanas informaremos sobre su composición definitiva", ha comentado.

Durante el acto también se dio a conocer el nuevo maillot del equipo, un diseño inspirado en Barcelona, con unas geometrías particulares en azul cielo, naranja y detalles en negro.