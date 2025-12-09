Vóley playa: Erika Mongelós pone pausa a su carrera de élite

Erika, quien durante años representó al Team Paraguay, fue una pieza clave en el histórico proceso que llevó por primera vez a la selección nacional de vóley playa a unos Juegos Olímpicos, consolidándose como una de las atletas más influyentes de su disciplina.

En su mensaje, la jugadora explicó los motivos de su decisión: “Atleta de alto rendimiento en pausa. Una decisión que no tomé en un día, ni en un mes, ni en un año, sino después de mucho tiempo de vivir montañas rusas de emociones y de querer muchas cosas al mismo tiempo. En pausa, porque no voy a dictar qué va sucediendo”.

“Pero por ahora empiezo mi vida con el vóley en segundo plano, algo que no conozco desde que soy adolescente”, expresó Mongelós.

La noticia genera un punto de inflexión en su carrera, aunque deja abierta la posibilidad de un regreso futuro. Mientras tanto, su legado y aporte al crecimiento del vóley playa permanecen intactos.