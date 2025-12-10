Asunción avanza en la carrera por los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, otro hecho histórico para nuestro país

La inclusión de Asunción en esta instancia no es un hecho fortuito como sostiene el Comité Olímpico Paraguayo en sus redes.

Lea más: ¡Votá al Atleta Polideportivo del 2025!

Responde al crecimiento sostenido del país en materia organizativa y de infraestructura deportiva, con antecedentes sólidos como los Juegos Suramericanos Asu2022, los Panamericanos Junior 2025 –recientemente culminado con éxito–, la designación de sede de los World Skate Games 2026 y la reciente confirmación de los Juegos Panamericanos 2031.

Estos eventos posicionan a nuestra capital como un nuevo hub deportivo de alcance regional e internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De obtener la sede, Asunción recibiría a más de 4.000 atletas juveniles provenientes de 206 países, quienes vivirían la experiencia olímpica en los distintos parques y complejos deportivos nacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El impacto se proyectaría no solo en lo deportivo, sino también en áreas como turismo, infraestructura, proyección internacional y, especialmente, inspiración para toda una generación de jóvenes paraguayos.

El COI continuará ahora con el análisis técnico de las tres ciudades para evaluar viabilidad, legado, capacidades logísticas y visión deportiva. Paraguay, con un proyecto consolidado y un creciente espíritu olímpico, mantiene firme su aspiración. El sueño de que Asunción sea sede olímpica está más vivo que nunca.

El 2030, un gran desafío para Paraguay

Paraguay se perfila ante un año 2030 cargado de responsabilidades históricas.

El país ya fue designado oficialmente como sede de la ceremonia inaugural del Mundial de la FIFA 2030, un hecho sin precedentes para el deporte nacional y regional.

A este compromiso se suma la posibilidad de albergar otro acontecimiento de magnitud global: los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. Si Asunción resulta finalmente elegida por el Comité Olímpico Internacional, Paraguay asumirá la organización de dos eventos deportivos de alcance planetario en un mismo año.

Un doble reto de impacto internacional

Este escenario implicaría desafíos que abarcan:

Infraestructura deportiva y urbana: Se requerirán inversiones y adecuaciones para recibir a miles de atletas, delegaciones y aficionados de todo el mundo.

Logística y capacidad organizativa: Coordinar dos eventos de alto flujo internacional pondrá a prueba la planificación, el transporte, la seguridad y los servicios del país.

Visibilidad global: Paraguay se posicionaría al centro de la atención mundial, lo que representa tanto una oportunidad como una exigencia de alto nivel.

Legado deportivo y social: La posibilidad de impulsar el deporte juvenil, mejorar instalaciones y proyectar a Paraguay como sede de grandes competencias marcaría un antes y un después.

Un momento clave

El potencial doble desafío de 2030 consolida a Paraguay como un actor emergente en la esfera deportiva internacional. La definición del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud será un punto determinante en el calendario nacional. Mientras tanto, el país continúa preparándose para estar a la altura de los compromisos ya confirmados y de los que podrían sumarse.