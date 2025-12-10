Deportistas piden al COI que exija el cumplimiento de sus criterios de selección olímpica

En una carta dirigida a la presidenta del COI, Kirsty Coventry, y hecha pública por el colectivo, los deportistas hacen esas peticiones urgentes, que incluyen que haya una comunicación clara de los criterios de selección y la notificación oportuna de las decisiones.

También reclaman al COI que se establezca un mecanismo de apelación independiente y gratuito para los deportistas que crean haber sido excluidos de manera injusta, a pesar de cumplir con los estándares de calificación, y que se asegure la rendición de cuentas para los comités olímpicos nacionales y las federaciones que violen los principios de igualdad de oportunidades y equitativas.

"Mientras el COI ha desarrollado criterios de elegibilidad y calificación claros destinados a garantizar la equidad y la universalidad, estos a menudo son ignorados o manipulados por los CON y/o FN que favorecen procesos subjetivos y no transparentes que dejan a los atletas confundidos, desilusionados y excluidos de la participación", señala la carta.

Firmada por 60 deportistas, algunos de forma anónima, de distintas nacionalidades, entre ellos 5 regatistas españoles, la misiva denuncia la retirada sin justificación de atletas que han cumplido los criterios de clasificación olímpica por decisiones "impulsadas por favoritismo, política interna o interés propio en lugar de mérito o rendimiento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esta carta está destinada únicamente a ayudar al sistema, no a socavarlo. Hablamos porque nos preocupa el Movimiento Olímpico y queremos participar y mantener un panorama deportivo que valore la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Nunca recuperaremos nuestros lugares olímpicos legítimos, pero estamos comprometidos a garantizar que cada atleta que se haya clasificado correctamente para los Juegos Olímpicos llegue allí", añade el texto, remitido con copia al director general del COI, Christophe de Kepper, y a la presidenta de la Comisión de Atletas, Emma Tehro.