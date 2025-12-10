Evenepoel compartirá galones con Lipowitz en el Tour, Roglic a la Vuelta

Evenepoel compartirá galones de líder en la 'Grande Boucle' con el alemán Florian Lipowitz, tercero este año en París, mientras que el esloveno Primoz Roglic optará a su quinta victoria en la Vuelta a España.

La formación alemana ha anunciado su diseño de temporada en la concentración que lleva a cabo en Mallorca. Para el Tour de Francia los líderes serán Evenepoel y Lipowitz, mientras que para el Giro de Italia se han confirmado como referencias a Giulio Pellizzari, Jai Hindley y Aleksander Vlasov.

La baza del equipo para la Vuelta será el esloveno Primoz Roglic, quien tendrá la opción de lograr una quinta victoria que le colocaría en lo más alto del palmarés histórico de la ronda.

"Ayer me enteré de que correré el Tour, así que es un poco pronto para decir más. Todavía necesito conocer un poco mejor a Florian Lipowitz. Somos completamente diferentes, lo que suele ser una ventaja", ha señalado Evenepoel.

El campeón belga indicó que "esta será la primera vez que participe en una gran vuelta compartiendo el liderato" y consideró que "es el enfoque correcto", ya que ambos quieren "el objetivo final: el primer puesto".

Tras mostrar su admiración por Roglic, comentó el belga que se siente feliz por competir junto al esloveno.