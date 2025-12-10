Polideportivo
10 de diciembre de 2025 - 22:47

Hipismo: Broche de oro con el “Nacional”

Ana Paula Bezerra, vicecampeona de la categoría 1,10 mts.
Este jueves se inicia el Campeonato Nacional de Salto “Banco Atlas” en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo (CHP).

Las competencias ecuestres, que marcarán el broche de oro de la temporada, arrancan este jueves, a las 16:00, en la pista principal.

Serán tres días de saltos, teniendo continuidad el sábado, con el corolario y entrega de premios el domingo.

El arranque de este jueves será con las justas en las categorías Children, Júnior, Amateur y Sénior, que deberán superar obstáculos desde 1,00 a 1,40 metros, en los tipos de prueba “Dos fases especiales” en las tres primeras alturas y “Tabla C” en las dos últimas.

* Sábado a dos pistas. Las competencias tendrán continuidad el sábado en la Pista 2, desde las 16:00, desde la Mini Escuela, altura 0,30, hasta las Escuelas Menores y Mayores, de 0,60 a 0,80 metros.

A la par se competirá en la Pista Central del Hípico desde 0,90, a “Tiempo Ideal”; 1,00 a 1,20, “A Cronómetro, y 1.30 a 1.40 metros, a “Dos Rondas distintas”.

El domingo se repetirá la programación sabatina.

Entrega de premios

Este viernes se realizará la ceremonia de entrega de premios del Ranking 2025 de la Fedepa, correspondiente a la Segunda Etapa.

Los premios a los mejores se entregarán en el Club Hípico Paraguayo, a partir de las 19:30.

También surgieron los campeones y los mejores del Ranking de Adiestramiento de este año.