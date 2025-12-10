Hipismo: Broche de oro con el “Nacional”

Las competencias ecuestres, que marcarán el broche de oro de la temporada, arrancan este jueves, a las 16:00, en la pista principal.

Serán tres días de saltos, teniendo continuidad el sábado, con el corolario y entrega de premios el domingo.

El arranque de este jueves será con las justas en las categorías Children, Júnior, Amateur y Sénior, que deberán superar obstáculos desde 1,00 a 1,40 metros, en los tipos de prueba “Dos fases especiales” en las tres primeras alturas y “Tabla C” en las dos últimas.

* Sábado a dos pistas. Las competencias tendrán continuidad el sábado en la Pista 2, desde las 16:00, desde la Mini Escuela, altura 0,30, hasta las Escuelas Menores y Mayores, de 0,60 a 0,80 metros.

A la par se competirá en la Pista Central del Hípico desde 0,90, a “Tiempo Ideal”; 1,00 a 1,20, “A Cronómetro, y 1.30 a 1.40 metros, a “Dos Rondas distintas”.

El domingo se repetirá la programación sabatina.

Entrega de premios

Este viernes se realizará la ceremonia de entrega de premios del Ranking 2025 de la Fedepa, correspondiente a la Segunda Etapa.

Los premios a los mejores se entregarán en el Club Hípico Paraguayo, a partir de las 19:30.

También surgieron los campeones y los mejores del Ranking de Adiestramiento de este año.