Hipismo: Excelente ronda de saltos en la Copa Acá Carayá

Una verdadera fiesta ecuestre sabatina se vivió en las instalaciones del RC4 Acá Carayá, celebrando su aniversario.
Categoría 1,10: Campeón Natanhael Panza, con Yrendague, del ACA, Sofía León y Cnel. Lorenzo Villar;
Categoría 1,00: Marcela Gracia, con Chito, del ACA, Paula Serrati y Natanhael Panza;
Categoría 0,90: María Paz Santacruz, con Arasunú, del Club Hípico San Jorge, Valentina Díaz de Bedoya y Édgar Sarabia;
Categoría 0,80: Aramí García, con Quasar, del Centro Ecuestre La Fortaleza, Krystel Bogado y Alice Rojas;
Categoría 0,70: Katherine Platz, con Apolo, del ACA, María José López y Ana Duarte;
Categoría 0,60: Verónica Villarreal, del ACA, Alexander Günther y Yanina Günther.
Vale destacar la gran participación de amazonas y jinetes de la Mini Escuela.
Algo innovador en esta ocasión fueron las Pruebas Especiales consistentes en Relevos, concurso de Guarda caballos y de Padres, que dieron el gran corolario a la jornada aniversario.