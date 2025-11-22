Polideportivo
22 de noviembre de 2025 - 21:15

Hipismo: Excelente ronda de saltos en la Copa Acá Carayá

El podio en la categoría Escuela Abierta 0,80 en el Acá Carayá.
El podio en la categoría Escuela Abierta 0,80 en el Acá Carayá.

Este sábado se desarrolló el Concurso Aniversario Copa Acá Carayá en el picadero del RC4.

Por ABC Color

Una verdadera fiesta ecuestre sabatina se vivió en las instalaciones del RC4 Acá Carayá, celebrando su aniversario.

Lea mas: Saltan por la Copa Acá Carayá

Categoría 1,10: Campeón Natanhael Panza, con Yrendague, del ACA, Sofía León y Cnel. Lorenzo Villar;

Categoría 1,00: Marcela Gracia, con Chito, del ACA, Paula Serrati y Natanhael Panza;

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Categoría 0,90: María Paz Santacruz, con Arasunú, del Club Hípico San Jorge, Valentina Díaz de Bedoya y Édgar Sarabia;

Los mejores de la categoría 0.90.
Los mejores de la categoría 0.90.

Categoría 0,80: Aramí García, con Quasar, del Centro Ecuestre La Fortaleza, Krystel Bogado y Alice Rojas;

Categoría 0,70: Katherine Platz, con Apolo, del ACA, María José López y Ana Duarte;

Categoría 0,60: Verónica Villarreal, del ACA, Alexander Günther y Yanina Günther.

Vale destacar la gran participación de amazonas y jinetes de la Mini Escuela.

Los menudos de la Mini Escuela.
Los menudos de la Mini Escuela.

Algo innovador en esta ocasión fueron las Pruebas Especiales consistentes en Relevos, concurso de Guarda caballos y de Padres, que dieron el gran corolario a la jornada aniversario.