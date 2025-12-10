Hoteles se encarecerán hasta 300% por noche durante la Copa Mundial de Fútbol, según NYT

Tras el sorteo de la fase de grupos de la pasada semana, The Athletic, el departamento deportivo de NYT, hizo un análisis de seis hoteles al azar en cada una de las ciudades anfitrionas y regiones donde se jugarán los partidos -de los que el 75 % serán en EE.UU.- usando las aplicaciones Marriott Bonvoy y Hilton Honors.

En total, el diario evaluó la tarifa promedio en 96 hoteles cerca de celebrarse los partidos y mostró que 21 días antes, el precio aumentará de 293 dólares por noche para colocarse en 1.013 por noche, un alza de 328 %.

Ciudad de México, donde se jugará el partido inaugural el 11 de junio entre Sudáfrica y México, registró el mayor aumento, de 2.373 % por noche.

Cita el ejemplo del lujoso Le Meridien Mexico City Reforma, cerca del Estadio Azteca, que salta de 157 dólares por noche a fines de mayo a 3.882 dólares para el 10 y 11 de junio, de acuerdo con la aplicación Marriott Bonvoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con el análisis, el precio promedio en seis hoteles de Ciudad México tres semanas antes del partido inaugural es de 172 dólares y se elevará a 1.572 dólares, un aumento porcentual promedio de 961 %.

En EE.UU. los mayores aumentos serán en Houston (457 %), Kansas City (364 %), Atlanta (344 %) y el Área de la Bahía de San Francisco, donde los hoteles elegidos estaban más cerca del Estadio Levi o en el cercano San José.

También suben los hoteles en Nueva Jersey, cerca del MetLife Stadium, donde el 13 de junio será el primer partido de la fase de grupos, entre Brasil y Marruecos.

En los seis hoteles analizados en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, el aumento porcentual promedio de la tarifa por noche para una estadía de dos noches en torno al partido inaugural fue del 228 %.

En Canadá, la ciudad de Toronto registra el menor aumento porcentual de todas las ciudades sede del Mundial, con un promedio del 78 % para su partido inaugural, el 12 de junio contra el ganador de una eliminatoria europea en la que participan Italia, Gales, Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina.

Por el contrario, en Vancouver, el 13 de junio, cita como ejemplo el hotel Hampton Inn & Suites Downtown, con un aumento de 344 %.

El diario indica además que la Federación Internacional de Fútbol no respondió si estaba tomando medidas para mitigar estos precios o si está ofreciendo códigos de descuento o reservando habitaciones en bloque para proporcionar opciones de alojamiento a precios razonables.