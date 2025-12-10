Philip Rivers, de Colts, afirma que salir del retiro es una locura que no iba a perderse

"Había perdido la esperanza de volver a jugar, pensé que ese barco había zarpado para mí, entonces vino la llamada y pensé ¡qué demonios! lo loco que sería no hacerlo. Se abrió la puerta; es simple o la atraviesas y lo hacer, o huyes, y aquí estoy", dijo el mariscal de campo en su presentación con los Colts.

Rivers es una leyenda gracias a las 16 temporadas que pasó con los Chargers que hoy lo tienen como semifinalista para ingresar al Salón de la Fama, lista que deberá abandonar si se confirma su titularidad con Indianapolis el próximo domingo en su visita a los Seattle Seahawks en la semana 15 de la temporada de NFL.

Salir de los candidatos al recinto de los inmortales es porque por regla debe haber cinco años entre el retiro de un jugador y su postulación.

El mariscal de campo dijo adiós al fútbol americano al final de la campaña 2020 con Indianapolis Colts, equipo que el pasado domingo lo llamó de manera sorpresiva luego de que Daniel Jones, pasador titular, se rompió el tendón de Aquiles, lesión que se sumó a las de Anthony Richardson y Riley Leonard sus otros dos quarterbacks.

"Estaba viendo el partido, vi la lesión y me sentí fatal por Daniel. Entonces me pregunté si Shane me pediría volver, era loco, pero de inmediato despertó el competidor que llevo dentro", explicó.

El pensamiento de Rivers se cumplió, Shane Steichen, entrenador de los Colts, le llamó; el veterano se presentó el lunes pasado para una prueba que superó para hoy unirse a sus compañeros.

"Sé que cinco años desde el retiro es mucho tiempo. Claro que pesan y sé que hay riesgos, pero la única manera de descubrir lo que sucederá es ir por todo esto", aceptó el ocho veces Pro Bowl.

Philip Rivers dijo que Daniel Jones tuvo un gran detalle al permitirle usar el número 17 con el que jugaba, que para el veterano tiene un valor especial porque fue el que utilizó con Chargers y Colts hasta su retiro.

"Le escribí a Daniel sobre su amabilidad con el 17. Eso fue muy significativo para mí", concluyó Rivers.

En su turno en la conferencia de prensa, Shane Steichen reconoció la satisfacción por tener a Philip de vuelta y dejó abierta la posibilidad de que sea titular el próximo domingo.

"Desde que lo llamé noté su entusiasmo. Estoy súper emocionado por Philip. Lo dará todo. No se ha olvidado de cómo lanzar un balón de fútbol americano. Su obsesión por el juego es descomunal", aseveró el entrenador.