10 de diciembre de 2025 - 22:43

SUDAMERICANO FIBA: Paraguay U17, debut y triunfo

Mauricio Escurra controla la naranjada en el juego que Paraguay le ganó ayer a Venezuela.
La selección paraguaya consiguió una gran victoria en su debut en el Campeonato FIBA U17 Masculino “Paraguay 2025” derrotando por 67-58 a el combinado de Venezuela. Por otra parte, este jueves se inicia la serie final por el título del Clausura entre Olimpia Kings y Colonias Gold.

El torneo juvenil de baloncesto se disputa en el COP Arena y hoy la representación guaraní enfrentará a Chile, por el Grupo B del certamen.

Este miércoles, los albirrojos fueron superiores a la escuadra petrolera desde el inicio.

Parciales: 23-22, 13-8, 16-17 y 15-11.

El goleador fue Néstor González con 15 puntos, y en Venezuela sobresalieron Richard Segovia y Kevin Gutiérrez con 11.

* Otros resultados: Brasil 99-70 Chile por el Grupo A, Colombia 79-48 Ecuador y Argentina 93-58 Uruguay, ambos por la otra serie.

* Programación del jueves: 12:30 Colombia-Uruguay, 15:00 Argentina-Ecuador, 17:30 Venezuela-Brasil y 20:00 Chile-Paraguay.

Torneo Clausura

En la noche del jueves a las 20:00 se inician las finales del Clausura con localía de los Kings contra los Gold en el Complejo SUMA, por la serie el mejor de cinco cotejos.