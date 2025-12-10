SUDAMERICANO FIBA: Paraguay U17, debut y triunfo

El torneo juvenil de baloncesto se disputa en el COP Arena y hoy la representación guaraní enfrentará a Chile, por el Grupo B del certamen.
Este miércoles, los albirrojos fueron superiores a la escuadra petrolera desde el inicio.
Parciales: 23-22, 13-8, 16-17 y 15-11.
El goleador fue Néstor González con 15 puntos, y en Venezuela sobresalieron Richard Segovia y Kevin Gutiérrez con 11.
* Otros resultados: Brasil 99-70 Chile por el Grupo A, Colombia 79-48 Ecuador y Argentina 93-58 Uruguay, ambos por la otra serie.
* Programación del jueves: 12:30 Colombia-Uruguay, 15:00 Argentina-Ecuador, 17:30 Venezuela-Brasil y 20:00 Chile-Paraguay.
Torneo Clausura
En la noche del jueves a las 20:00 se inician las finales del Clausura con localía de los Kings contra los Gold en el Complejo SUMA, por la serie el mejor de cinco cotejos.