Calderano y Takahashi se reponen ante los españoles Xiao y Robles y apuran sus opciones

La pareja brasileña, que comenzó con derrota en su debut en el torneo ante los surcoreanos Lim Jonghoon y Shin Yubin, se repuso con un balsámico triunfo en la la Infinity Arena del Hong Kong Coliseum, que se saldó con parciales de 7-11, 3-11, 11-7 y 8-11.

Con esta victoria, el dúo brasileño, con tres puntos, se posiciona como tercero del Grupo 2 con un balance de 1-1, el mismo que el de la pareja japonesa compuesta por Sora Matsushima y Miwa Harimoto, con quienes se jugarán el acceso a las semifinales en la última jornada de la primera fase.

Con los surcoreanos ya clasificados para las semifinales, Brasil afrontará el duelo ante Japón en un todo o nada por la última plaza que da acceso a las semifinales.

Por otro lado, en el cuadro individual, el propio Hugo Calderano, tercero en la clasificación mundial, perdió en su debut, en un encuentro correspondiente a los octavos de final, ante el francés Felix Lebrun por 4-2.

Calderano, que partía como favorito, cayó con un marcador de 5-11, 12-10, 11-6, 8-11, 11-8 y 11-7, por lo que ahora sólo podrá aspirar a entrar en el podio en la modalidad de dobles mixtos con su compañera Takahashi. De esta forma, el brasileño prolongó su maldición en las Finales WTT, donde ha caído en su debut en las últimas cuatro ediciones.

Por su parte, el francés Lebrun se medirá al japonés Tomokazu Harimoto en su encuentro de cuartos de final.