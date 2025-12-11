Polideportivo
11 de diciembre de 2025 - 15:20

Enric Mas: "Espero (volver) un poco mejor que antes"

Valencia, 11 dic (EFE).- El ciclista mallorquín Enric Mas aseguró este jueves, en la presentación de la nueva temporada del equipo ciclista Movistar, que espera regresar mejor de lo que estaba antes de tener que retirarse del Tour de Francia y ser operado de varices en la pierna izquierda a mitad de octubre.

Por EFE

“Recuperado y con muchas ganas. Estoy empezando a entrenar, llevo poco en la bici, he ido algún día con la grupera y la verdad es que me está costando, vamos cogiendo poco a poco ritmo y lo que hemos perdido y espero empezar con buen pie la temporada 2026", señaló en el acto. "Espero (volver) un poco mejor que antes", apuntó.

"Fue duro, es una lesión, son cosas del deporte y la vida y hay que aceptarlo y espero que no me vuelva a pasar hasta que me retire", añadió el balear que no detalló cuándo piensa que estará listo para volver a competir.

La presentación de los equipos del Movistar se celebró este jueves en una sala del Palau de Les Arts de València.