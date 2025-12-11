Enric Mas: "Espero (volver) un poco mejor que antes"

“Recuperado y con muchas ganas. Estoy empezando a entrenar, llevo poco en la bici, he ido algún día con la grupera y la verdad es que me está costando, vamos cogiendo poco a poco ritmo y lo que hemos perdido y espero empezar con buen pie la temporada 2026", señaló en el acto. "Espero (volver) un poco mejor que antes", apuntó.
"Fue duro, es una lesión, son cosas del deporte y la vida y hay que aceptarlo y espero que no me vuelva a pasar hasta que me retire", añadió el balear que no detalló cuándo piensa que estará listo para volver a competir.
La presentación de los equipos del Movistar se celebró este jueves en una sala del Palau de Les Arts de València.