Eugenio Chacarra, colíder con -9 en Johannesburgo tras la primera jornada

El golfista madrileño firmó una espectacular ronda con un eagle y hasta ocho birdies por un solo fallo para encaramarse en junto a Burke, que empezó con seis birdies consecutivos entre los hoyos 1 y 6 y luego agregó otros cuatro más un eagle, aunque tres bogeys estropearon su gran vuelta.
Chacarra y Burke aventajan en un golpes a otros dos sudafricanos, Brandon Stone y Thriston Lawrence.
Eugenio Chacarra, de 25 años, es profesional desde 2022 y cuenta desde entonces con tres títulos, uno de ellos en el LIV de Bangkok de ese año, cuando el madrileño pertenecía al circuito financiado por el fondo soberano saudí.