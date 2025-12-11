Eugenio Chacarra, colíder con -9 en Johannesburgo tras la primera jornada

Redacción Deportes, 11 dic (EFE).- El español Eugenio López Chacarra entregó este jueves una tarjeta de 63 golpes (9 bajo par) para liderar, empatado con el sudafricano Christiaan Burke, el Alfred Dunhill Championship, torneo del DP World Tour de golf que se juega hasta el domingo en el club Royal de Johannesburgo, en Sudáfrica.