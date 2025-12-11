Polideportivo
Eugenio Chacarra, colíder con -9 en Johannesburgo tras la primera jornada

Redacción Deportes, 11 dic (EFE).- El español Eugenio López Chacarra entregó este jueves una tarjeta de 63 golpes (9 bajo par) para liderar, empatado con el sudafricano Christiaan Burke, el Alfred Dunhill Championship, torneo del DP World Tour de golf que se juega hasta el domingo en el club Royal de Johannesburgo, en Sudáfrica.

Por EFE

El golfista madrileño firmó una espectacular ronda con un eagle y hasta ocho birdies por un solo fallo para encaramarse en junto a Burke, que empezó con seis birdies consecutivos entre los hoyos 1 y 6 y luego agregó otros cuatro más un eagle, aunque tres bogeys estropearon su gran vuelta.

Chacarra y Burke aventajan en un golpes a otros dos sudafricanos, Brandon Stone y Thriston Lawrence.

Eugenio Chacarra, de 25 años, es profesional desde 2022 y cuenta desde entonces con tres títulos, uno de ellos en el LIV de Bangkok de ese año, cuando el madrileño pertenecía al circuito financiado por el fondo soberano saudí.