Las Guerreras en el Mundial: El mejor desempeño

En los mundiales de hándbol Serbia 2013 y Alemania 2017, las guerreras quedaron 21ª, pero solo participaban 24 países.

Las Guerreras disputaron la Copa Presidente, que juegan en forma paralela al Mundial, junto con las selecciones que no consiguieron pasar la fase de grupos inicial.

Por primera vez las albirrojas ganaron 3 juegos; a Uruguay, Irán y Egipto, cayendo contra Croacia en el Grupo A. En la final por este torneo las croatas le ganaron a China para quedar 25°.

En América, Paraguay está 3°, solo detrás de Brasil (6°) y Argentina (22°).

En la Fase 1 las chicas perdieron contra España, Montenegro e Islas Feroe.

Las semifinales mundialistas juegan hoy: Francia vs. Alemania y Países Bajos vs. Noruega. Las vigentes campeonas son las francesas.

Copa República

La Confederación Paraguaya de Handball se prepara para el cierre de temporada con el Torneo República, que enfrentará a los mejores del año en sendos cotejos en la rama femenina y masculina.

El torneo se disputará desde el lunes15 al miércoles 17, con la participación de 8 clubes.

En la rama femenina jugarán: Deportivo Internacional, Cerro Porteño, Juventud Ypanense y la invitada selección de República Dominicana.

En la varonil estarán peleando por el cetro: Luque Handball, Villa Hayes, Villa Elisa y San Lorenzo.

Los campeones tendrán derecho a participar del Campeonato Sur Centro América de Clubes 2026.