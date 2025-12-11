Las parejas número 1 cumplen los pronósticos y avanzan con paso firme a las semifinales

Sin sobresaltos en la jornada inaugural, los cabezas de serie demostraron su superioridad para avanzar a semifinales del último torneo del año, que reúne a las ocho mejores duplas del FIP Race Ranking.

En el partido inaugural de la segunda edición bajo su nombre actual, la pareja número cuatro del ranking, Andrea Ustero y Sofia Araújo, salió con el cuchillo entre los dientes, imponiéndose con un contundente 6-1 en el primer set, resuelto en poco más de treinta minutos.

Las españolas Martita Ortega y Tamara Icardo, quintas del ranking, no pudieron frenar el juego agresivo de sus rivales, que se adaptaron mejor al escenario y cerraron el partido con otro 6-1.

Así la dupla hispano-lusa, que afronta el último torneo como equipo, se medirán el sábado en semifinales a las cabeza de serie, Gemma Triay y Delfi Brea, que después de certificar el el número uno en el último Major disputado en Acapulco (México), doblegaron en cuartos de final a Marina Guinart y Verónica Virsada (8ª del ranking) por 6-2 y 6-3 en algo más de hora y media de partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Triay y Brea dominaron el partido desde el inicio, llevando la iniciativa y mostrando contundencia al resto. Aunque sus rivales llegaron a romperles el servicio en el segundo set, no lograron inquietar a las reinas del circuito, que buscarán su primer 'Torneo de Maestras' juntas, tras los títulos individuales de Triay en 2020 y 2022 y de Brea en 2023.

El viernes será el turno de Bea González y Claudia Fernández (3) frente a Alejandra Alonso y Claudia Jensen (6), y la primera fase se cerrará con Alejandra Salazar y Martina Calvo (7) contra Ariana Sánchez y Paula Josemaría (2), las campeonas de la última edición.

En el cuadro masculino, los argentinos Martín Di Nenno y Franco Stupaczuk (5) se impusieron a Juan Lebrón y Leo Augsburger (3) por 6-2 y 6-4, un duelo con morbo por los recientes cruces de parejas: Stupaczuk formó dupla con Lebrón y Di Nenno con Augsburger.

Los argentinos rompieron el servicio de sus rivales en el primer juego y, con otra rotura, se llevaron la primera manga por 6-2. El segundo set fue más igualado, con Lebrón y Augsburger ajustando el marcador hasta el 5-4.

Sin embargo, Di Nenno y Stupaczuk aprovecharon sus oportunidades de rotura y cerraron el set 6-4, asegurando un lugar entre las cuatro mejores parejas del torneo y la posibilidad de disputar, como mínimo, el partido por el tercer puesto, la novedad de esta edición.

El cierre de la jornada fue para Coello y Tapia, que reafirmaron su dominio que esta temporada les ha llevado a ganar doce títulos y a asegurar el número 1 por tercer año consecutivo, con un sólido 6-2 y 6-2 ante Javi Leal y Lucas Bergamini (8) en menos de una hora de juego.

Muy sólidos desde el inicio, la dupla hispano-argentina rompió dos veces el servicio para ganar la primera manga 6-2 y, dominando al resto en la segunda, cerró otro 6-2 para quedarse a dos pasos de conquistar el único torneo que se les resiste desde que se unieron en 2023.

El viernes será el turno de Coki Nieto, ahora formando pareja con Mike Yanguas (4), frente a la leyenda Paquito Navarro y su antiguo compañero Jon Sanz (4). Los números 2 del mundo, Alejandro Galán y Federico Chingotto, debutarán frente al argentino Momo González y el español Fran Guerrero (7).