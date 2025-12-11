Polideportivo
11 de diciembre de 2025 - 20:34

Nacional de Salto y premiaciones: Agenda cargada del tramo final

Félix Zárate, con Charlotte, ganó este jueves en la categoría 1,00 metro.FERNANDO ROMERO 11-12-25 DEPORTE

La agenda del mundo ecuestre está bien cargada para estos días, con la disputa del Campeonato Nacional de Salto y la entrega de premios a los mejores del ranking de la Fedepa.

Por ABC Color

Este viernes, desde las 19:00, se realizará la ceremonia de premiación a los campeones del Ranking de la Segunda Etapa, en el Club Hípico Paraguayo.

Lea mas: Broche de oro con el “Nacional”

Por otra parte, este jueves se inició el Nacional en las pistas del Hípico y todavía restan las jornadas previstas para este sábado y el corolario del último certamen ecuestre del año, que se dará el domingo.

Abigail Giménez ganó este jueves la categoría 1.10, en el Nacional.

En ambos días, los saltos arrancarán a partir de las 16:00.

