Nacional de Salto y premiaciones: Agenda cargada del tramo final

Este viernes, desde las 19:00, se realizará la ceremonia de premiación a los campeones del Ranking de la Segunda Etapa, en el Club Hípico Paraguayo.
Por otra parte, este jueves se inició el Nacional en las pistas del Hípico y todavía restan las jornadas previstas para este sábado y el corolario del último certamen ecuestre del año, que se dará el domingo.
En ambos días, los saltos arrancarán a partir de las 16:00.
