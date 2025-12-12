Polideportivo
12 de diciembre de 2025 - 20:28

Continúa el Nacional de Salto en el Club Hípico Paraguayo

Giulianna Cubecino Berti, del Centro Ecuestre La Fortaleza, completó el podio en la categoría 1,00 metro, con su montado King, en la jornada del jueves.
Giulianna Cubecino Berti, del Centro Ecuestre La Fortaleza, completó el podio en la categoría 1,00 metro, con su montado King, en la jornada del jueves.Gentileza

En la tarde de este sábado, a partir de las 16:00, proseguirá el Campeonato Nacional de Salto en el Club Hípico Paraguayo, certamen que se inició el jueves y marcará el epílogo de la temporada ecuestre.

Por ABC Color

El certamen nacional hípico concluirá este domingo, tras tres días de justas en distintas categorías.

Lea mas: Agenda cargada en el tramo final

Este viernes se realizó la entrega de premios a los ganadores del Ranking de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), en el Club Hípico.

* Resultados del jueves:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

1,00 metro: Félix Zárate, del CHP, con Charlotte;

1,10 metros: Victoria Giménez, del Horse King Ecuestre, con Calina;

1,20 metros: Abril Díaz, del Rakiura, con Odessa;

1,30 metros: Agostina Sánchez, del CHP, con Anchico;

1,40 metros: Stieven Barwind, del CHP, con Falcon.