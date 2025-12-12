Continúa el Nacional de Salto en el Club Hípico Paraguayo

El certamen nacional hípico concluirá este domingo, tras tres días de justas en distintas categorías.
Este viernes se realizó la entrega de premios a los ganadores del Ranking de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), en el Club Hípico.
* Resultados del jueves:
1,00 metro: Félix Zárate, del CHP, con Charlotte;
1,10 metros: Victoria Giménez, del Horse King Ecuestre, con Calina;
1,20 metros: Abril Díaz, del Rakiura, con Odessa;
1,30 metros: Agostina Sánchez, del CHP, con Anchico;
1,40 metros: Stieven Barwind, del CHP, con Falcon.