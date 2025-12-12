Héctor Bobadilla, campeón en Bolivia

A falta de una fecha para el cierre del campeonato, el atacante compatriota, perteneciente a los registros de Cerro Porteño, acumula 28 goles en la temporada 2025, cifra que lo posiciona como una de las grandes figuras del certamen y pieza clave en la obtención del título para el conjunto alteño.

Más allá de los números, Bobadilla fue determinante por su regularidad, capacidad goleadora y liderazgo ofensivo a lo largo de la campaña, convirtiéndose en un referente del equipo en los partidos decisivos.

Su rendimiento no solo fue fundamental para la consagración de Always Ready, sino que también reafirma el buen momento del futbolista paraguayo en el plano internacional.

