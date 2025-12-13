Baloncesto: Paraguay va por el quinto lugar

Con la victoria albirroja en el baloncesto, los anfitriones jugarán contra el seleccionado de Chile, que se impuso a Ecuador 72-61, en el primer juego.

Lea mas: Kings dan el primer salto

Los dos últimos partidos, por las semifinales, la disputaban Argentina vs. Venezuela y Brasil vs. Uruguay.

* Programación del domingo. Los partidos a disputarse hoy en el CEO COP son:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Colombia vs. Ecuador (7°-8°), 15:00 Paraguay vs. Chile (5°-6°), 17:30 Perdedores de semifinales (3°-4°) y la final será entre los ganadores de ayer.