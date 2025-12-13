Polideportivo
13 de diciembre de 2025 - 20:12

Baloncesto: Paraguay va por el quinto lugar

El combinado guaraní peleará con Chile por el 5° lugar del torneo U17.
El combinado guaraní peleará con Chile por el 5° lugar del torneo U17.Gentileza

La selección paraguaya consiguió este sábado un triunfo contra Colombia por el marcador de 71-66, en uno de los juegos posicionales del FIBA U17 Masculino, que concluye este domingo en nuestro país.

Por ABC Color

Con la victoria albirroja en el baloncesto, los anfitriones jugarán contra el seleccionado de Chile, que se impuso a Ecuador 72-61, en el primer juego.

Lea mas: Kings dan el primer salto

Los dos últimos partidos, por las semifinales, la disputaban Argentina vs. Venezuela y Brasil vs. Uruguay.

* Programación del domingo. Los partidos a disputarse hoy en el CEO COP son:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Colombia vs. Ecuador (7°-8°), 15:00 Paraguay vs. Chile (5°-6°), 17:30 Perdedores de semifinales (3°-4°) y la final será entre los ganadores de ayer.