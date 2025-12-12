Serie Final del Clausura: Kings dan el primer salto

La serie final por el Clausura de básquetbol se disputa al mejor de 5 partidos.

Los Kings ganaron la localía, por lo que 3 de los 5 juegos potenciales se disputarán en territorio franjeado. El martes la serie viaja a Obligado, con localía Gold en el “Ka’a Poty”.

El jueves, en la nueva “casa” olimpista se impusieron a los Colonos 91-72. Parciales: 29-27, 17-14, 24-18 y 21-13. El alero Rodney Mercado estuvo inspirado, con 24 puntos. En el team sureño Diego Silva convirtió 18.

FIBA U17

La selección paraguaya varonil tenía anoche la difícil misión de enfrentar a Brasil en el FIBA U17 que se disputa en nuestro país e intentar el milagro para tratar de quedar segundo en el Grupo B.

Perdiendo por menos de 5 puntos podía avanzar a“semifinales”, en caso contrario avanzaba Venezuela a la siguiente instancia.

Antes, Paraguay derrotó a Venezuela 67-58, pero el jueves perdió contra Chile 95-70.