Polideportivo
12 de diciembre de 2025 - 20:24

Serie Final del Clausura: Kings dan el primer salto

Rodney Mercado (i) y Vincenzo Ochipinti, dos imparables encestadores franjeados contra los Gold.
Rodney Mercado (i) y Vincenzo Ochipinti, dos imparables encestadores franjeados contra los Gold.Gentileza

Olimpia Kings consiguió el jueves una valiosa victoria contra Colonias Gold en el arranque de la serie final por el título del torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto. Este sábado se disputará el juego 2, de nuevo en territorio franjeado, a partir de las 20:00, en el Complejo SUMA de Luque.

Por ABC Color

La serie final por el Clausura de básquetbol se disputa al mejor de 5 partidos.

Lea mas: Paraguay U17, debut y truinfo

Los Kings ganaron la localía, por lo que 3 de los 5 juegos potenciales se disputarán en territorio franjeado. El martes la serie viaja a Obligado, con localía Gold en el “Ka’a Poty”.

El jueves, en la nueva “casa” olimpista se impusieron a los Colonos 91-72. Parciales: 29-27, 17-14, 24-18 y 21-13. El alero Rodney Mercado estuvo inspirado, con 24 puntos. En el team sureño Diego Silva convirtió 18.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

FIBA U17

La selección paraguaya varonil tenía anoche la difícil misión de enfrentar a Brasil en el FIBA U17 que se disputa en nuestro país e intentar el milagro para tratar de quedar segundo en el Grupo B.

Perdiendo por menos de 5 puntos podía avanzar a“semifinales”, en caso contrario avanzaba Venezuela a la siguiente instancia.

Antes, Paraguay derrotó a Venezuela 67-58, pero el jueves perdió contra Chile 95-70.