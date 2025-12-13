Gressier, Battocletti y el relevo mixto de España, estrellas para los Europeos de cross

Portugal acoge por cuarta vez los Europeos de cross en su edición 31. En 1997 la sede fue Oeiras (cerca de Lisboa), en 2010 fue Albufeira (en el Algarve) y en 2019, hace seis años, en Lisboa. La edición de Albufeira 2010 se disputó a escasos 20 kilómetros de Lagoa, la sede de este año.

El campeonato se disputará muy cerca de la conocida localidad de Portimao, lejos del núcleo de Lagoa, en el barrio de Parchal. El circuito se encuentra en el pequeño parque urbano de reciente construcción con una longitud de 1.510 metros.

El pasado 31 de octubre se inauguró el circuito con el campeonato provincial de cross y el 23 de noviembre se disputó el campeonato nacional de campo a través.

Las carreras se celebrarán sobre una distancia de 7.410 metros en las categorías masculina y femenina absolutas y de 5.960 del relevo mixto.

El francés Jimmy Gressier es uno de los favoritos a la victoria. De 2017 a 2019 ganó tres títulos seguidos sub-23 y en 2021 logró un bronce en Dublín en la absoluta. Ahora tiene la vista puesta en la corona senior para completar un año brillante con otro título internacional tras el oro en el Europeo de medio maratón de Bruselas en abril y el oro en los 10.000 metros de los Mundiales de Tokio.

Entre sus principales rivales el campeón europeo de 10.000 metros, el suizo Dominic Lobalu, el medallista de bronce en el último Europeo de cross, el español Thierry Ndikumwenayo, y la gran esperanza local, el campeón portugués José Carlos Pinto, que ganó el título nacional en este mismo circuito de Lagoa dos semanas antes. Su entrenador es Gjert Ingebrigtsen, padre del noruego Jakob Ingebrigtsen, que no defenderá su corona al no concurrir a la competición.

España es el país más exitoso en la competición por equipos masculinos absolutos con diez victorias en total, justo por delante de Francia con nueve.

En la categoría femenina la italiana Nadia Battocletti buscará coronar otra temporada brillante defendiendo su título europeo de Cross en Lagoa. La joven atleta de 25 años ha acumulado otra temporada excepcional con medallas de plata en los 10.000 metros y de bronce en 5.000 en los Mundiales de Tokio.

Si Battocletti falla la principal candidata al oro podría ser la turca Yasemin Can, muy irregular en los últimos años pero poseedora de cuatro títulos consecutivos entre 2016 y 2019.

En la línea de salida también estará la británica Megan Keith, ganadora continental sub-20 en 2021 antes de graduarse con el título sub-23 en 2023; la belga Jana Van Lent, cuarta en 2024 y que liderará un equipo con ambiciones de medallas; y la portuguesa Mariana Machado, que acabó quinta el año pasado antes de ascender al cuarto lugar en los 10 km en el Europeo de ruta y que si mejora un puesto igualaría la medalla de bronce que ganó en la prueba sub-20 la última vez que Portugal celebró el Europeo en Lisboa 2019-

Con un equipo liderado por el campeón mundial de 1.500 metros Isaac Nader, Portugal quiere desafiar el favoritismo de Italia y España, los otros dos países que aspiran al oro.

Desde que Jessica Augusto ganó el título femenino senior en 2010, Portugal no ha ganado una medalla de oro en los Europeos de cross y su objetivo es terminar con la sequía en Lagoa. Su equipo está encabezado por Isaac Nader y su compañera Salome Afonso, medallista en 1.500m y 3.000m en los Europeos de pista cubierta de marzo. Lo completan la medallista de bronce mundial en pista cubierta de 800 Patricia Silva, hija del medallista de bronce olímpico de 1.500 en 2004 Rui Silva, y el campeón europeo sub-20 de 1.500 en 2019 Nuno Pereira, que mejoró a 3:32.16 este año.

Italia llega a la cita con un equipo que incluye a tres de los cuatro miembros que lograron el oro en 2024: Sebastiano Parolini, Marta Zenoni y Pietro Arese. A ellos se une Gaia Sabbatini, que llevó a su país a una victoria memorable por delante de España en casa en los Europeos de Turín 2022.

España también aspira a la victoria. No ha ganado este título desde la segunda edición del relevo mixto en Tilburg en 2018, pero su equipo actual combina una mezcla de velocidad, juventud y experiencia. Lo encabeza el finalista mundial y olímpico de 800 Mohamed Attaoui y la veterana Esther Guerrero, que formó parte del equipo ganador de la medalla de oro de España hace siete años. Se les unen el campeón europeo de 800 en 2022 Mariano García, mientras que la joven del equipo es Marta Mitjans, de 18 años, que marcó 1:59.88 en 800 este verano.