Joao Almeida disputará la Vuelta a España y el Giro de Italia

El ciclista luso, segundo en la pasada edición de la Vuelta a España y cuarto en el Tour de Francia, no disputará la prueba gala en la que el pasado curso quedó en cuarta posición y en la que sí estará su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro.

El portugués también anunció su presencia en la Volta a la Comunitat Valenciana, la París-Niza, Volta a Catalunya y la Vuelta a Burgos antes de buscar su primera grande en España.

Almeida, junto al resto del UAE Team Emirates, está realizando una concentración en Benidorm previa al inicio de la próxima temporada, en la que la escuadra que lidera el esloveno Tadej Pogacar, cuatro veces ganador del Tour y bicampeón mundial, aspira a conquistar todas las grandes pruebas del calendario.

El corredor luso, de 28 años, aseguró que buscará esta temporada “competir en todas las carreras” y que confía en llegar al inicio de la competición en una buena forma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy