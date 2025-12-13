La lluvia suspende la tercera ronda y reduce el torneo a 54 hoyos con Chacarra líder

La mayoría de los jugadores se quedó sin poder tomar la salida. Uno de los que llegó más lejos fue el español Ángel Ayora, que pudo disputar seis hoyos. La lluvia no perdonó. La organización tuvo que detener el juego y, a la vista de que buena parte del recorrido estaba anegado y que las condiciones no iban a mejorar, llegó la suspensión definitiva hasta el domingo a las 6:30.

Así las cosas, López Chacarra encarará los últimos 18 hoyos con dos impactos de ventaja sobre el sudafricano Jayden Schaper y tres respecto al inglés John Parry y el también local Branden Grace.

El español, de 25 años, es profesional desde 2022 y cuenta desde entonces con tres títulos, uno de ellos en el LIV de Bangkok de ese año, cuando el madrileño pertenecía al circuito financiado por el fondo soberano saudí.