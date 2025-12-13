Polideportivo
13 de diciembre de 2025 - 20:38

Ranking de Salto de la FEDEPA: Legión de galardonados

Grupo general de los galardonados por sus actuaciones en la Segunda Etapa del Ránking de Salto de la Federación Ecuestre.
Grupo general de los galardonados por sus actuaciones en la Segunda Etapa del Ránking de Salto de la Federación Ecuestre.

La Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay realizó el viernes la ceremonia de premiación a los campeones de la Segunda Etapa del Ránking de Salto, en el Club Hípico Paraguayo (CHP). Este domingo se cierran las competencias y surgirán los mejores del Campeonato Nacional de Salto en el Hípico.

Por ABC Color

Los podios del hipismo por categorías: Sénior 1.10 m: 1° Ricardo Schweizer (Rakiura), 2° Paul Edwards (RAK), 3° Enrique Báez (Acá Carayá);

Lea mas: Continúa el Nacional de Salto

Sénior 1.00 metro: 1° Tte. Juan Carlos Melgarejo (Club San Jorge), 2° Tte. 1° Cab. Alfredo Ojeda (CHSJ), 3° Nathanael Panza (ACA).

Júnior 1.40: 1° Emanuel Pérez, 2ª María Sol Jiménez (CHP);

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Júnior 1.30: 1ª Agostina Sánchez (CHP), 2ª María Belén Giménez (Horse King Equitación), 3ª Luciana Llano (CHP);

Júnior 1.20: 1ª Agostina Sánchez (CHP), 2ª Mónica Vargas (HKE), 3ª María Belén Giménez (HKE);

Júnior 1.10: 1° Ignacio Báez (RAK), 2ª y 3ª Abigail Giménez (HKE);

La campeona en Escuelas Menores 0.80 metro Paula Ruiz (c), 2ª Julieta Ruiz (d), 3ª Julieta Bordón (i) y Luciana Alfonso.
La campeona en Escuelas Menores 0.80 metro Paula Ruiz (c), 2ª Julieta Ruiz (d), 3ª Julieta Bordón (i) y Luciana Alfonso.

Júnior 1.00: 1ª Belén Quintana (Centro Ecuestre La Fortaleza), 2ª Cecilia Burali (RAK), 3ª Macarena Leiró (HKE).

Children 1.10: 1ª Micaela Nóbrega (CELF), 2ª Ana Paula Bezerra (CELF), 3ª Estefanía Pena (RAK);

Children 1.00: 1ª Violeta Báez (ACA), 2ª Giulianna Cubecino (CELF), 3ª Azul Sabrina Ayala (ACA).

Amateur 1.20: 1° Elías Meza, 2ª Marlene Alonso, 3ª Sofía Ribeiro (CHP);

Amateur 1.10: 1° Óscar Aponte, 2ª Sofía Ribeiro, 3° Elías Meza (CHP);

Amateur 1.00: 1ª Aramí García (RAK), 2ª Sofía Ribeiro (CHP), 3ª María Sahari Barreto (Sociedad Hípica Paranaense).

* Campeones de Escuelas. Mayores 0.90: Athiana Baertschi (ACA); Menores: Nuvia Figueredo (ACA);

Mayores 0.80: Rocío Benítez (Escuela Hípica Asunción); Menores: Julieta Ruiz (CELF);

Mayores 0.70: Angelina Sánchez (ACA); Menores: Bianca López (ACA);

Mayores 0.60: Lisa Watanabe (Escuela Paraguaya de Equitación); Menores: Giuliana Fretes (ACA).

Campeones del Ránking Adiestramiento 2025

Ramona Eugster (4° Nivel), Daniela Maldonado (2° Nivel), Luz Benítez (1er. Nivel), Regine Reda (San Jorge), Ramona Eugster (Intermedio I), Leticia León (Novicios Mayor), Giovanna Santi (Novicios Menor), Mafer Maldonado (Para Novicios Grupo II).

Leticia León (c) campeona en Adiestramiento Novicios Mayor, 2ª Aracelli Páez (d) y 3ª María Babuglia, con sus trofeos.
Leticia León (c) campeona en Adiestramiento Novicios Mayor, 2ª Aracelli Páez (d) y 3ª María Babuglia, con sus trofeos.