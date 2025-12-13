Ranking de Salto de la FEDEPA: Legión de galardonados

Los podios del hipismo por categorías: Sénior 1.10 m: 1° Ricardo Schweizer (Rakiura), 2° Paul Edwards (RAK), 3° Enrique Báez (Acá Carayá);
Sénior 1.00 metro: 1° Tte. Juan Carlos Melgarejo (Club San Jorge), 2° Tte. 1° Cab. Alfredo Ojeda (CHSJ), 3° Nathanael Panza (ACA).
Júnior 1.40: 1° Emanuel Pérez, 2ª María Sol Jiménez (CHP);
Júnior 1.30: 1ª Agostina Sánchez (CHP), 2ª María Belén Giménez (Horse King Equitación), 3ª Luciana Llano (CHP);
Júnior 1.20: 1ª Agostina Sánchez (CHP), 2ª Mónica Vargas (HKE), 3ª María Belén Giménez (HKE);
Júnior 1.10: 1° Ignacio Báez (RAK), 2ª y 3ª Abigail Giménez (HKE);
Júnior 1.00: 1ª Belén Quintana (Centro Ecuestre La Fortaleza), 2ª Cecilia Burali (RAK), 3ª Macarena Leiró (HKE).
Children 1.10: 1ª Micaela Nóbrega (CELF), 2ª Ana Paula Bezerra (CELF), 3ª Estefanía Pena (RAK);
Children 1.00: 1ª Violeta Báez (ACA), 2ª Giulianna Cubecino (CELF), 3ª Azul Sabrina Ayala (ACA).
Amateur 1.20: 1° Elías Meza, 2ª Marlene Alonso, 3ª Sofía Ribeiro (CHP);
Amateur 1.10: 1° Óscar Aponte, 2ª Sofía Ribeiro, 3° Elías Meza (CHP);
Amateur 1.00: 1ª Aramí García (RAK), 2ª Sofía Ribeiro (CHP), 3ª María Sahari Barreto (Sociedad Hípica Paranaense).
* Campeones de Escuelas. Mayores 0.90: Athiana Baertschi (ACA); Menores: Nuvia Figueredo (ACA);
Mayores 0.80: Rocío Benítez (Escuela Hípica Asunción); Menores: Julieta Ruiz (CELF);
Mayores 0.70: Angelina Sánchez (ACA); Menores: Bianca López (ACA);
Mayores 0.60: Lisa Watanabe (Escuela Paraguaya de Equitación); Menores: Giuliana Fretes (ACA).
Campeones del Ránking Adiestramiento 2025
Ramona Eugster (4° Nivel), Daniela Maldonado (2° Nivel), Luz Benítez (1er. Nivel), Regine Reda (San Jorge), Ramona Eugster (Intermedio I), Leticia León (Novicios Mayor), Giovanna Santi (Novicios Menor), Mafer Maldonado (Para Novicios Grupo II).