Sábado 13 de diciembre de 2025

Buenos Aires. El Racing Club y el Estudiantes de La Plata, verdugos en las semifinales del Boca Juniors y el Gimnasia y Esgrima, se enfrentan este sábado (00.00 GMT del domingo) en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero en la final del Torneo Clausura de Argentina de fútbol.

Bogotá. El Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán este sábado en el partido de ida de la final de la Copa Colombia de fútbol, un clásico paisa en el que tanto los verdes como los rojos sueñan con levantar un nuevo título.

Redacción Deportes. El líder, el Barcelona, recibe este sábado en el Sopotify Camp Nou a Osasuna en la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Atlético de Madrid, cuarto a 9 puntos, es anfitrión del Valencia. También se juegan los partidos Mallorca-Elche y Getafe-Espanyol.

Nueva Delhi. El futbolista argentino Lionel Messi visita la India entre este sábado y el lunes que viene en una gira de tres días que incluye partidos de exhibición y encuentros con aficionados en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, así como una reunión prevista con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Redacción Deportes. Los Orlando Magic se enfrentan a los New York Knicks y los Oklahoma City Thunder a los San Antonio Spurs este sábado en Las Vegas en las semifinales de la tercera edición de la NBA Cup, un torneo creado por la NBA para dar más atractivo y competencia al primer tramo de su larga temporada. Los Lakers conquistaron la inaugural, mientras que los Milwaukee Bucks se llevaron la segunda.

Redacción Deportes. Febrero. El segundo mes del año fue testigo de hechos que impactaron al deporte como el traspaso en la NBA de Luka Doncic de los Mavericks a los Lakers, y de la paliza que los Eagles le infligieron a los Chiefs, al que vencieron con autoridad en el Super Bowl LIX en Nueva Orleans. Además, el brasileño Marcelo anunció su retirada del fútbol y el español Sergio Ramos llegó a México para jugar con los Rayados de Monterrey. Por Claudia Aguilar Ramírez.

- A 75 años del primer Gran Premio de Fórmula 1, el periodista argentino Fernando Tornello presenta en Uruguay el libro 'Amigos de América, con anécdotas e historias del deporte motor.

- NBA Cup. Semifinales: Orlando Magic-New York Knicks (22.30 GMT) y Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (02.00 GMT del domingo).

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Val d'Isère (Francia) (08.30 y 12.00 GMT).

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Sankt Moritz (Suiza) (09.45 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Klingenthal (Alemania) (14.45 GMT).

- Copa Intercontinental: Semifinal: Pyramids (EGY)-Flamengo (BRA), en Rayán (Catar) (17.00 GMT).

- Final del Torneo Clausura de Argentina: Racing Club-Estudiantes La Plata (00.00 GMT del domingo).

- Partido de ida de la final del Copa Colombia entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (22.00 GMT).

- Costa Rica. Semifinales, vuelta: Alajuelense-Liberia (02.00 GMT del sábado).

- Inglaterra. 16ª jornada: Chelsea-Everton y Liverpool-Brighton (15.00 GMT), Burnley-Fulham (17.30) y Arsenal-Wolverhampton (20.00).

- España. LaLiga EA Sports. 16ª jornada (FOTO): Atlético de Madrid-Valencia (13.00 GMT), Mallorca-Elche (15.15), Barcelona-Osasuna (17.30) y Getafe-Espanyol (20.00).

- Nueva Delhi. El futbolista argentino Lionel Messi visita la India en una gira de tres días que incluirá partidos de exhibición y encuentros con aficionados en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, así como una reunión prevista con el primer ministro indio, Narendra Modi (hasta 15).

- Alemania. 14ª jornada: Borussia Monchengladbach-Wiolfsburgo, Eintracht Fráncfort-Augsburgo, Hoffenheim-Hamburgo y St. Pauli-Heidenheim (14.30 GMT) y Bayer Leverkusen-Colonia (17.30).

- Italia. 15ª jornada (FOTO): Torino-Cremonese (14.00 GMT), Parma-Lazio (17.00) y Atalanta-Cagliari (19.45).

- Francia. 16ª jornada: Rennes-Brest (16.00 GMT), Metz-París Saint Germain (FOTO) (18.00) y Paris FC-Toulouse (20.05).

- Portugal. 14ª jornada: Sporting-AFS (20.30 GMT).

- Baltimore. El presidente de EE.UU., Donald Trump, acude al partido de fútbol americano entre el Ejército de Tierra y la Marina de la liga universitaria.

- DP World Tour. Campeonato Alfred Dunhill, en Johannesburgo (hasta 14).

