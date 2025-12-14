España completa en Lagoa los mejores Europeos de cross de su historia con ocho medallas

Ndikumwenayo, bronce individual en Antalya 2024, volvió a liderar a España para subir a lo más alto del podio continental en unos Europeos de cross. Lo hizo tras completar una carrera perfecta de 7.410 kilómetros que se decidió en un mano a mano entre el principal favorito, el francés Jimmy Gressier, que se frenó a escasos metros de la meta, y él, que paró el crono en 22:05, solo tres segundos menos que su rival.

El triunfo de Ndikumwenayo, unido al sexto puesto de Abdessamad Oukhelfen (22:27) y el noveno de Aaron Las Heras (22:30), permitió a España revalidar el título continental en la disciplina. Completaron el equipo Ilias Fifa, que terminó duodécimo (22:38), Said Mechaal en el puesto 47 (23:38) y Dani Arce en el 54 (23:51).

A España la acompañaron en el podio Irlanda, plata, y Francia, bronce.

"Estoy muy feliz por ganar el oro individual. Llevo tres días sufriendo porque he cogido una gripe pero al llegar aquí, el capitán Dani Arce, nos dijo que había que luchar hasta el final por el equipo. Es lo que he hecho", comentó Thierry, al que secundó Arce, que, pese a llegar último, acabó "muerto como el que más".

La victoria de Ndikumwenayo es la primera en categoría absoluta masculina desde que Alemayehu Bezabeh lo ganó por segunda y última vez en Belgrado 2013.

En la categoría absoluta femenina España no tuvo opciones de meterse en el podio que coparon Bélgica (oro), Gran Bretaña (plata) y Francia (bronce).

Idaira Prieto, la mejor española, fue decimoséptima, Ángela Viciosa decimoctava, Carolina Robles acabó en el puesto 33, Carla Gallardo en el 34, Majida Maayouf en el 37 e Isabel Barreiro en el 51. Por países España fue séptima.

En el relevo mixto España tenía depositadas muchas esperanzas pero finalmente concluyó séptima con un tiempo de 17:34. Marta Mitjans hizo la primera posta y entregó el relevo en octava posición a Mariano García, la misma que posteriormente le llegó a Esther Guerrero. La catalana retrocedió una plaza hasta la novena y, en la última carrera, Mohamed Attaoui logró recortar dos posiciones hasta la séptima.

El oro fue para Italia, que defendía su corona y refrendó su favoritismo con un triunfo sin oposición con un tiempo de 17:12 y un equipo formado por Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni y Pietro Arese.

Portugal, liderada por el campeón del mundo de 1.500, Isaac Nader, concluyó segunda con 17:16, un segundo más rápido que Gran Bretaña (17:17), tercera.

En la categoría sub-20 masculina, a nivel individual, Oscar Gaitán logró la plata tras firmar un tiempo de 10.23, solo por detrás del belga Willem Renders (10.20). Ese tiempo, unido al decimocuarto de Alejandro Ibáñez (13:36) y el vigésimo noveno de Ander Aramendi (13:55) dieron el bronce por países a España.

En la misma categoría sub-20 femenina España también subió al podio por equipos para recoger una plata gracias al buen rendimiento de María Viciosa, (11ª. 15:30), Mara Rolli (13ª. 15:31) y Claudia Gutiérrez (14ª. 15:33). El oro fue para Gran Bretaña.

En una categoría superior, la sub-23, la onubense María Forero, campeona de Europa de 5.000 metros y medallista de plata individual el año pasado en el Europeo de cross de Antalya, demostró su condición de favorita con una carrera excepcional que la llevó a entrar en meta en solitario con 19:59. Segunda fue la finlandesa Ilona Mononen (20:04) y tercera la alemana Pia Shlattmann (20:23).

"Llevaba esperando este campeonato todo el año. Me pilla cerca de Huelva, vino toda la familia y todos mis amigos. He estado tres meses preparándolo a fuego y ha sido un sueño cumplirlo con dos medallas", dijo Forero.

Francia se llevó el título por equipos, empatada a 21 puntos con Alemania, por delante de España, que, con 25 puntos, fue bronce.

Los chicos de la sub-23 también rindieron a un gran nivel con una medalla de bronce por equipos impulsados por el segundo puesto de Jaime Migallón, que fue quinto con 18:05. Ciro Martín fue decimoséptimo (18.23), Martín Segurola vigésimo (18:27) y Rubén Leonardo vigésimo segundo (18:28).

En la clasificación general de medallas España concluyó primera con esas ocho preseas (3 oros, 2 platas y 3 bronces). Segunda quedó Bélgica con tres metales (3,0,0) y tercera Gran Bretaña con 6 (2,3,1).

Este resultado es el mejor de España en unos Europeos de cross. Hasta el momento el campeonato más exitoso era el de Albufeira (Portugal) en 2010, en el que se ganaron seis medallas.

"No podíamos terminar mejor con este resultado maravilloso que nos posiciona primeros en el medallero, la primera vez en la historia. Los atletas han tenido un comportamiento maravilloso y felicito a todos. Estoy convencido que 2026 nos va a seguir trayendo grandes resultados", dijo el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.