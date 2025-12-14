Lunes 15 de diciembre de 2025

Polideportivo
Madrid. El Rayo Vallecano, que lleva cinco partidos ligueros sin ganar en casa, espera enderezar el rumbo impulsado por la euforia lograda tras la victoria en la Liga Conferencia ante el Jagiellonia polaco, mientras que el Betis, que ha pasado la semana en la sexta plaza asentado en zona europea, espera seguir consolidándose en esos puestos en el partido que cierra la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports española de fútbol.

Por EFE

Madrid. La hegemonía del Flamengo y el PSG. Nada más el Chelsea en el Mundial de Clubes alteró la hegemonía del París Saint-Germain de Luis Enrique, el campeón de todo por lo que compitió en Francia y en Europa, incluida la flamante Liga de Campeones y el Balón de Oro de Ousmane Dembele en 2025, y nada más el Bayern Múnich frustró al Flamengo de Filipe Luis, que cerró un año para la historia con la preciada Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño. Por Iñaki Dufour.

Madrid. El año 2025 terminará con la pérdida de muchos deportistas ilustres que dejaron huella a lo largo de sus carreras. Ajedrecistas como Boris Spassky, boxeadores de la talla de George Foreman y entrenadores del nivel de Leo Beenhakker y Xabier Azkagorta, se despidieron para siempre. Por Juan José Lahuerta.

Redacción Deportes. En abril partieron dos mitos argentinos, uno que revolucionó el oficio de guardameta y el papa Francisco, el más futbolero de todos sus antecesores, pero también se registró la fiesta de coronación norirlandés Rory McIlroy como nuevo dueño de la chaqueta verde del tenis, y los kenianos sumaron éxitos en el Maratón de Boston. Por Luis Alejandro Amaya E.

- NBA: Boston Celtics-Detroit Pistons (00.00 GMT), Utah Jazz-Dallas Mavericks (02.00), Denver Nuggets-Houston Rockets (02.30) y Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies (03.30).

- Inglaterra. 16ª jornada: Manchester United-Bournemouth (20.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 16ª jornada: Rayo Vallecano-Betis (20.00 GMT).

- Copa Árabe, en Catar. Semifinales: Marruecos-Emiratos Árabes Unidos (14.30 GMT) y Arabia Saudí-Jordania (17.30).

- Italia. 15ª jornada: Roma-Como (19.45 GMT).

- Portugal. 14ª jornada: Santa Clara-Oporto (18.45 GMT).

- Resúmenes del año: Fútbol internacional. "La hegemonía del Flamengo y el PSG" (PARA MUN) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22820001 y otros). Obituario 2025. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 2134224, 10796296, 4973570, 10693275).

