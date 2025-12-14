Ndikumwenayo, campeón de Europa de cross, impulsa a España al oro por equipos

Ndikumwenayo, bronce individual en Antalya 2024, volvió a liderar a España para subir a lo más alto del podio continental en unos Europeos de cross. Lo hizo tras completar una carrera perfecta de 7.410 kilómetros que se decidió en un mano a mano entre el principal favorito, el francés Jimmy Gressier, que se frenó a escasos metros de la meta, y él, que paró el crono en 22:05, solo tres segundos menos que su rival. Tercero fue el suizo Dominic Lolalu (22:23), que repitió el mismo metal que el año pasado.

El buen estado físico que demostró el español, y sobre todo la fuerza con la que llegó al último kilómetro, le permitieron tutear a Gressier, que llegó a Lagoa con la vista puesta en la corona senior para completar un año brillante tras el oro en el Europeo de medio maratón de Bruselas en abril y el oro en los 10.000 metros de los Mundiales de Tokio.

El triunfo de Ndikumwenayo, unido al sexto puesto de Abdessamad Oukhelfen (22:27) y el noveno de Aaron Las Heras (22:30), permitió a España revalidar el título continental en la disciplina.

Por equipos España logró la medalla de oro, Irlanda la plata y Francia el bronce.

En la categoría absoluta femenina Nadia Battocletti buscaba coronar otra temporada brillante defendiendo su título europeo de Cross en Lagoa y lo consiguió demostrando su calidad sobre un recorrido exigente de 7.500 metros.

La joven atleta italiana de 25 años, que paró el crono en 24:52, ha acumulado otra temporada excepcional con medallas de plata en los 10.000 metros y de bronce en 5.000 en los Mundiales de Tokio.

Segunda quedó la británica Megan Keith, ganadora continental sub-20 en 2021 antes de graduarse con el título sub-23 en 2023 y que en Lagoa entró en meta con un registro de 25:07. Tercera quedó la turca Yasemin Can, poseedora de cuatro títulos consecutivos entre 2016 y 2019 y a la que le faltaron energías en la última vuelta.

En el relevo mixto el oro fue para Italia, que defendía su corona y refrendó su favoritismo con un triunfo sin oposición con un tiempo de 17:12 y un equipo formado por Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni y Pietro Arese.

Portugal, liderada por el campeón del mundo de 1.500, Isaac Nader, concluyó segunda con 17:16, un segundo más rápido que Gran Bretaña (17:17), tercera.

España tenía depositadas muchas esperanzas puestas con el relevo mixto pero finalmente concluyó séptimo con un tiempo de 17:34. Marta Mitjans hizo la primera posta y entregó el relevo en octava posición a Mariano García, la misma que posteriormente le llegó a Esther Guerrero. La catalana retrocedió una plaza hasta la novena y, en la última carrera, Mohamed Attaoui logró recortar dos posiciones hasta la séptima.

Portugal acogió por cuarta vez los Europeos de cross en su edición 31. En 1997 la sede fue Oeiras (cerca de Lisboa), en 2010 fue Albufeira (en el Algarve) y en 2019, hace seis años, en Lisboa. La edición de Albufeira 2010 se disputó a escasos 20 kilómetros de Lagoa, la sede de este año.

El campeonato se disputó muy cerca de la conocida localidad de Portimao, lejos del núcleo de Lagoa, en el barrio de Parchal, donde el circuito está ubicado en un pequeño parque urbano de reciente construcción con una longitud de 1.510 metros.

El pasado 31 de octubre se inauguró el circuito con el campeonato provincial de cross y el 23 de noviembre se disputó el campeonato nacional de campo a través.