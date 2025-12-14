Torneo Clausura de la LNB: Gold iguala la serie contra Kings

El jueves, en el primer cotejo de básquetbol, los franjeados ganaron 91-72, de locales en el Complejo SUMA de Luque.

El sábado, en el mismo escenario, ya que los Kings habían ganado la localía en la serie de 5 partidos finales de esta serie, se recuperaron los Gold para ganar 71-63.

Los colonos establecieron una diferencia de 10 puntos (43-33) en la primera mitad y la misma les sirvió para aguantar hasta el final.

En la complementaria los Kings recuperaron algo de terreno, pero se sintió la ausencia de una de sus mejores figuras, el americano Charles Hinkle. Los parciales fueron: 20-23, 13-20, 13-14, 17-14.

El colono Diego Silva metió 19 puntos, en Olimpia, Daniel Purifoy y Ale Peralta encestaron 11.

Paraguay U17 se ubicó quinto, en casa

La selección paraguaya derrotó ajustadamente 76-74 a Chile y se ubicó en el quinto puesto del FIBA Sudamericano U17 que se desarrolló hasta este domingo en nuestro país.

El team paraguayo no consiguió avanzar a la fase semifinal donde podía pelear por el tercer cupo para la cita del AmeriCup U18.

Brasil y Argentina, los finalistas del certamen aseguraron los pasajes, y el tercer boleto lo consiguió este domingo el team venezolano, que se impuso a Uruguay 85-68 en el juego previo a la final.

* Campaña albirroja. Los paraguayos arrancaron muy bien en el torneo, debutando con triunfo sobre Venezuela por 58-67 por el Grupo B del torneo, pero en el segundo partido cayeron 95-70 contra Chile. Brasil, el mejor del campeonato, asestó una goleada de 117-47 a la representación guaraní en el último juego por la serie.

En juegos de reclasificación por puestos, Paraguay derrotó 71-66 a Colombia, el sábado y el domingo, 76-74 a Chile.