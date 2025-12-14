Van der Poel regresa a lo grande y se corona en Namur

Tras una espectacular temporada 2024/2025, Van der Poel inició esta campaña con un triunfo, con un tiempo de 58:29 sobre el barro de Namur. Por detrás y completando el podio, terminaron el actual líder de la Copa del Mundo, el belga Thibau Nys, segundo a 9 segundos, y el también belga Michael Vanthourenhout, tercero a 11.

El ciclista nacido en Kapellen aspira este temporada a su octavo título mundial, un récord, en su país natal, los Países Bajos, tras conseguir su séptimo en Liévin el año pasado. Si lo logra, se situaría en solitario en la cima de la clasificación histórica, por delante de Eric de Vlaeminck.

El neerlandés regresó a lo grande en esta tercera prueba de la Copa del Mundo, a la espera de que su principal rival, el belga Wout Van Aert, haga su debut el próximo 20 de diciembre en Amberes.

La clasificación general la encabeza Nys con 110 puntos, seguido del también belga Michael Vanthourenhout, segundo con 93, empatado a puntos con el neerlandés Joris Nieuwenhuis, tercero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Van der Poel queda en la posición número 17 con un total de 40 puntos.