El esprinter australiano Sam Welsford se incorpora al Ineos

Welsford, uno de los ciclistas que más rápido terminan en el WorldTour, con seis victorias de etapa en el Tour Down Under, llega tras haberse consolidado como un candidato en las llegadas al esprint y una presencia poderosa en las clásicas.
Welsford trabajará en estrecha colaboración con el recientemente retirado velocista y múltiple campeón mundial de pista Elia Viviani, ahora director deportivo, junto con el grupo de rendimiento más amplio del equipo.
La velocidad explosiva de Welsford, su pedigrí en pista y su conocimiento táctico lo convierten en una incorporación destacada para las ambiciones del Ineos en 2026.
"Estoy muy emocionado de llegar al Ineos. Siento que este es el entorno ideal para seguir progresando como velocista y buscar grandes resultados. Tengo muchas ganas de contribuir, aprender y competir con la determinación que caracteriza a este equipo", señaló.
