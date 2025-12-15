El 'quarterback' de origen cubano Fernando Mendoza gana el Trofeo Heisman

Mendoza, criado en Miami y que ocupa la posición de 'quarterback', recibió 2.362 votos, seguido del 'quarterback' mexicano de Vanderbilt, Diego Pavia, quien recibió 1.435 votos.
Esta hazaña le convirtió en el primer jugador de origen cubano y en el primer integrante de Indiana en ganar el trofeo.
De 22 años, Mendoza lanzó para 2.980 yardas en la temporada y completó 33 pases de 'touchdown', un récord nacional.
Estos números contribuyeron a que Indiana acabara la temporada con 13 victorias y 0 derrotas que lo han situado como el número 1 del ranking para los 'playoffs' por el título de la NCAA.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Trofeo Heisman se entrega desde 1934 al jugador universitario de fútbol americano más sobresaliente de la temporada, tras una votación de 900 electores en la que participan medios de comunicación y anteriores ganadores del premio.