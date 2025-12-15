Juan Carlos Pastor dirigirá al Hannover a partir de la próxima temporada

Pastor, seleccionador de Egipto hasta agosto pasado, equipo con el que ganó la Copa Africana de Naciones en 2024 y logró el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Copa del Mundo de este año.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Pastor, un entrenador de renombre internacional, a nuestro club. Aportará un nuevo impulso al equipo y al club para la nueva temporada. Gracias a su amplia experiencia al más alto nivel, sabe exactamente cómo desarrollar equipos desde la vanguardia y formar jugadores de elite", indicó el director deportivo del Hannover, Sven-Sören Christophersen.

El técnico vallisoletano comenzó su andadura en el club de su ciudad en 1995, donde permaneció al frente del equipo hasta 2013. Con el Balonmano Valladolid ganó dos Copas del Rey (2005 y 2006), una Copa Asobal (2003) y una Recopa de Europa (2009). Durante su estancia en Valladolid alternó su cargo como entrenador de la selección española de 2004 a 2008, con la que consiguió el oro en el Mundial de Túnez 2005, el oro en los Juegos Mediterráneos de Almería en 2005, la plata en el Campeonato de Europa de Suiza en 2006 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

En 2013 emprendió su primera aventura en el extranjero para entrenar al SC Pick Szeged, con el que ganó la Liga de Campeones en 2014, tres campeonatos de Liga Húngara, en 2018, 2021 y 2022, así como una Copa Húngara en 2019. Allí estuvo diez años, antes de firmar por la selección egipcia en 2023.

"Desde el momento en que surgió la oportunidad de unirme al Recken, sentí que este era el lugar adecuado para continuar mi carrera. No tuve ninguna duda, porque el sólido proyecto deportivo del club, su estabilidad y su clara vocación de crecimiento me convencieron. Veo un equipo con un gran potencial, jugadores entregados y una afición que vive y respira balonmano", declaró Pastor a los medios del club.

"Estoy muy agradecido por la confianza que la directiva del club ha depositado en mí y espero corresponderle en el futuro próximo. Compartimos los mismos valores: trabajo duro, disciplina, espíritu de lucha y una visión clara del camino que queremos seguir", finalizó.