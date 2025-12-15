Norsgaard sobre Oier Lazkano: "Me alegro que pillen a los tramposos"

Norsgaard (Silkeborg, 28 años), estuvo 6 temporadas en el Movistar, donde coincidió con Oier Lazkano, actualmente suspendido por "violación de las normas antidopaje" desde el pasado octubre.

En unas declaraciones al diario Feltet, Norsgaard asegura que el ciclista vasco "era un tipo muy raro" y celebró su suspensión asegurando que sus actuaciones eran sospechosas.

"Me alegra que pillen a los tramposos. Me sorprendió un poco cómo se les escapó. Hay médicos a sueldo en Movistar y, a pesar de eso, no se dieron cuenta del problema. Estábamos en la misma categoría de peso y él era rapidísimo. Pero a veces, sus actuaciones eran realmente malas. En las Clásicas, estuvo bien, pero en el Dauphiné, realmente eran malas", asegura el danés.

Norsgaard se refiere a que Lazkano "era un chico muy peculiar, muy inteligente, muy interesado en la política y muy informado sobre muchos temas. Pero era un tipo peculiar: se sentaba en la cocina con el cocinero y bebían vino durante horas después de cenar. Era especial y, claramente, no podía decir que fuera mi amigo".

