Toros dejan en el terreno a los Tigres y se acercan a la clasificación

Los Tigres, quienes cayeron por segundo día seguido ante los Toros, mantienen una ventaja de medio juego sobre los Leones del Escogido con relación al tercer lugar en la tabla de posiciones, con miras a los 'playoffs' del campeonato local.

El partido estuvo marcado por el duelo de picheo que desplegaron los lanzadores de ambos equipos, que mantuvieron las acciones igualadas 1-1 hasta la parte baja de la novena entrada, cuando Muñoz conectó el batazo para definir el juego a favor de los Toros.

El estadounidense Aaron Leasher lanzó las primeras 4.2 entradas, en las que permitió una carrera y ponchó a cinco, dando paso a los brazos del relevo, en el que Emailin Montilla retiró a un bateador, mientras que Gerson Moreno, George Soriano, Yaramil Hiraldo y el norteamericano Joe Corbett lanzaron un capítulo en blanco cada uno.

Por los Tigres, César Valdez recorrió las primeras cinco entradas, en las que limitó a los Toros a una anotación y ponchó a un rival, pasando esta responsabilidad a Oliver Ortega, Luis Frías y Anderson Severino, quienes llevaron el partido igualado a las manos del cerrador Jean Carlos Mejía, quien permitió la carrera de la victoria de los Toros, en dos tercios de entrada lanzada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera carrera del juego llegó en el segundo episodio, cuando Eloy Jiménez bateó jonrón en el estadio Francisco Micheli de La Romana, ante los envíos de César Valdez.

Los azules igualaron 1-1 en la parte alta del cuarto inning, cuando Michael de la Cruz pegó un hit al jardín izquierdo para empujar a Francisco Mejía con la del empate.

En la parte baja de la novena, con uno fuera y las bases llenas, Muñoz conectó un lanzamiento de Mejía que tomó Emilio Bonifacio, quien lanzó al plato, pero no pudo retirar al estadounidense Rudy Martin, quien anotó desde la antesala para el triunfo de Toros.

El triunfo por los Toros se lo acreditó Corbett, mientras que Mejía perdió el juego por los Tigres.