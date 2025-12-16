El golfista Felipe Aguilar encabeza el Abierto de Chile

La competencia reunirá a más de 150 golfistas, 42 de ellos profesionales entre los que se cuentan algunos argentinos, paraguayos y venezolanos, quienes jugarán en el campo del Prince of Wales Country Club de Santiago, principal escenario de torneos internacionales y que celebra su centenario.

“Voy a tratar de ganar una vez más, para mí es un orgullo ganar el Abierto de mi país. Va a ser bastante desafiante no solo por el nivel de condiciones del campo, sino por el nivel de jugadores”, aseguró Aguilar, tetracampeón del certamen.

El bastonista, de 51 años, viene de cerrar su primera temporada en el circuito de golf profesional para hombres senior, donde compitió contra leyendas del golf y logró acceder a los playoffs.

El torneo forma parte del Q-Series del Astara Chile Classic 2026 y entregará doble puntaje para los jugadores que buscan un lugar en el torneo válido por el Korn Ferry Tour, por lo que muchos amateurs lo usan de plataforma para dar el salto internacional.

El actual campeón del Abierto de Chile, Christian Espinoza, tercero del ranking PGA latinoamericano, volverá a competir. “Aspiro a defender mi título y competir con toda la juventud del golf nacional que está en un alto nivel”, dijo.

El también chileno Agustín Errázuriz, líder de la clasificación del PGA Latam y vencedor hace dos años, tiene altas expectativas: “Siento que mi juego viene en ascenso, voy a tratar de ganarlo. Ha sido superexigente este año el golf en Chile con una camada de jugadores que viene súper bien”.

La competencia femenina tendrá a 19 golfistas, entre ellas la actual campeona chilena, Amalia Ruiz, y presencia internacional con la sueca Thomasine Bartholdson, la juvenil alemana Constanza Besser y la venezolana Verónica Rodríguez, que forma parte del circuito universitario de Estados Unidos. EFE