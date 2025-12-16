Carlos Alcaraz confirma presencia en Barcelona Open 2026

“Estoy muy contento de volver a jugar en Barcelona y pelear por conseguir mi tercer título. Es un torneo muy especial para mí, con mucha historia y con una afición increíble”, afirmó Carlos Alcaraz en unas declaraciones difundidas por la organización del torneo.

En la capital catalana, el murciano buscará su tercer Godó tras los conquistados en 2022, ante su compatriota Pablo Carreño, y en 2023, frente al griego Stefanos Tsitsipas.

Tras causar baja en 2024 por lesión, Alcaraz a punto estuvo de recuperar el título el año pasado, pero cayó en la final ante el danés Holger Rune, por 7-6 y 6-2.

Tommy Robredo, director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell, se ha mostrado muy ilusionado con la participación, un año más, del tenista de El Palmar.

“Para nosotros, es un orgullo tener al mejor jugador del mundo en nuestro torneo. Ya quedó claro en los últimos años que la gente le quiere ver, y poder anunciarlo es el mejor regalo de Navidad que podemos tener como aficionados al tenis”, declaró.

Y es que, para Robredo, Alcaraz es “un jugador que hace lo imposible” y que se puede “sacar de la manga unos golpes espectaculares que le hacen ser un jugador diferente al resto”.

En los últimos años, el Godó ha servido de trampolín para descubrir estrellas emergentes del circuito como el propio Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud o Holger Rune, que protagonizaron las finales disputadas en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Todos ellos se han consolidado como tenistas importantes de la ATP. El murciano, de 22 años y que ya ha ganado 24 títulos en su carrera, 6 de ellos de Grand Slam, debutó por primera vez en las pistas del RCTB-1899 con 11 años y, desde entonces, ha jugado en numerosas ocasiones hasta convertirse en profesional.

Pese a su juventud, Alcaraz ya acumula mucha experiencia en la arcilla de Barcelona y eso le convierte en un jugador muy difícil de batir. Y es que en 2019, con 15 años, hizo su primera aparición en el Barcelona Open Banc Sabadell gracias a una invitación de la organización para disputar la fase previa, donde cayó en su estreno frente al portugués Pedro Sousa.

En 2021 debutó por primera vez en el cuadro principal con 17 años, cediendo en primera ronda ante el estadounidense Frances Tiafoe.

Y ya al año siguiente, en su segunda participación en el cuadro principal del abierto barcelonés, consiguió el título después de superar en la final a Carreño por 6-3, 6-2. Tras su segundo Godó ante Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4) en 2023 y caer en la final de la pasada edición ante Rune, Alcaraz buscará en este 2026 el triplete en la capital catalana. EFE