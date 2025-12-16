El presidente rumano impugna la ley que limita el número de extranjeros en competiciones

El jefe del Estado argumenta que esa norma, aprobada por el Parlamento el pasado noviembre, vulnera el principio de no discriminación y libre circulación de trabajadores, consagrado tanto en la Constitución rumana como en los tratados de la Unión Europea, de la que Rumanía es miembro.

Además, Dan considera que la ley incumple los requisitos de claridad al establecer sanciones que van más allá del marco general previsto por la legislación vigente, sin llegar a derogarla.

Dan argumentó que la experiencia en otros países europeos y las regulaciones de la UEFA muestran que el apoyo a los deportistas formados localmente se puede realizar de manera efectiva sin criterios basados ​​en la ciudadanía, sino a través de inversiones en academias, centros juveniles y programas de entrenamiento.

El número de deportistas rumanos en competiciones deportivas nacionales oficiales, según la ley recurrida por Dan, no podrá ser inferior al 40 % del total de participantes en cada equipo.

La norma fue propuesta por el partido ultranacionalista AUR, segundo en el Parlamento, y respaldada por otras fuerzas de extrema derecha pero también por diputados del socialdemócrata PSD y del conservador PNL, los dos en el Ejecutivo.

La ley debería haber entrado el vigor el próximo 1 de enero si Dan hubiera decidido firmarla.