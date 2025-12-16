Josh Allen, Matthew Stafford y Bo Nix aprietan pugna por MVP en semana 15 de NFL

El pasado domingo Allen lideró a los Buffalo Bills, con tres pases de anotación, una remontada de 21 puntos para triunfar 35-31 sobre los New England Patriots, victoria que mantuvo a su equipo en posiciones de playoffs.

El quarterback de 29 años igualó a Matthew Stafford, mariscal de campo de Los Angeles Rams, como líder en anotaciones entre los pasadores, con 37, en lo que va de campaña.

A diferencia de Stafford, que ha logrado su registro con sólo envíos a las diagonales, Josh Allen ha repartido sus touchdowns en 25 pases y 12 acarreos; es el único pasador en la historia de la NFL que ha alcanzado estos números en al menos tres temporadas.

Esta campaña es su sexta consecutiva con más de 35 anotaciones, marca en la que empató a Drew Bress y está a una de igualar a Tom Brady y Aaron Rodgers, que lideran esta lista con siete.

La victoria sobre los Pats fue la número 86 en su carrera, el segundo mejor récord de la NFL para un quarterback en sus primeras ocho temporadas, que comparte con Brady y Russell Wilson. Está a tres de Patrick Mahomes, número uno, con 89.

Estos números le han puesto en la pelea con Matthew Stafford, el favorito para ser nombrado MVP de esta temporada.

El mariscal de campo de los Rams ofreció otra consistente actuación en la victoria 41-34 sobre los Detroit Lions el domingo anterior, con dos envíos a la zona pintada, con los que llegó a 37.

Stafford acumula 3.722 yardas, es el segundo mejor de la liga, y sólo ha sido interceptado en cinco ocasiones, la menor cantidad, igualado con Jared Goff de Lions.

El veterano de 37 años busca romper su marca de 41 envíos de touchdown que consiguió en el 2011, cuando jugaba para Detroit, y en el 2021, año en que lideró a los Rams a ganar el Super Bowl LVI.

A pesar de las destacadas campañas de los experimentados Allen y Stafford, Bo Nix, un joven de 25 años que está en su segunda temporada, no desentona como contendiente con su trabajo al frente de los Denver Broncos, a los que tiene como el mejor equipo de la NFL con 12 victorias, 11 consecutivas, y dos derrotas.

Su actuación del domingo con cuatro envíos a las diagonales en el triunfo 34-26 sobre los Green Bay Packers le confirmaron como un fuerte candidato al MVP.

Esa undécima victoria consecutiva que Nix lideró igualó la marca de la franquicia de los miembros del Salón de la Fama John Elway, quien lo hizo en 1998, y Peyton Manning en el 2012.

Además, Bo Nix, que llegó a 22 juegos ganados en dos temporadas, 7.031 yardas de envío y 52 anotaciones, se unió a Dan Marino, miembro del Salón de la Fama, como los dos únicos quarterbacks en la historia de la NFL con al menos 20 victorias, 7.000 yardas y 50 touchdowns en sus primeros dos años en la liga.

El otro gran contendiente por el MVP es Drake Maye, un chico de 23 años, quien tiene a los New England Patriots con 11 victorias y tres derrotas, el segundo mejor registro de la Conferencia Americana, sólo detrás de los Broncos.

Gracias a esa marca, los Pats son primeros en el Este; si Maye les sostiene en la posición les llevará al título de la división por primera vez desde que Tom Brady lo hizo en la temporada 2019.