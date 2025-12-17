La Hexagon Cup se hace internacional con las World Series

Los detalles de cómo será el nuevo formato de competición, los equipos que participarán en ella, el calendario y las ciudades que acogerán las diferentes paradas del circuito se conocerán en 2026.

Según confirmó Enrique Buenaventura, fundador de la Hexagon Cup, el próximo torneo en Madrid será el último antes de que arranquen estas Wolrd Series, que previsiblemente estarán compuestas de tres o cuatro eventos en 2026.

"Juntos, Premier Padel y la Hexagon World Series formarán el circuito profesional global para jugadores de élite: un circuito para las mejores parejas del mundo y una competición innovadora por equipos, ambos bajo la gobernanza de FIP", dijo la organización en un comunicado.

"En virtud de este acuerdo, 54 invertirá y se asociará con Hexagon Cup para expandir y elevar el proyecto inicial a su siguiente fase: un nuevo circuito global por equipos, denominado oficialmente Hexagon World Series, que se convertirá en el primer circuito de pádel por equipos gobernado por FIP y plenamente integrada en la pirámide federativa de este deporte".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el evento celebrado este miércoles en Londres estuvieron presentes los jugadores Fran Guerrero, decimocuarto en el ránking, Pablo Cardona (25) y Manu Castaño (82).

Luigi Carraro, presidente de la FIP, puso el objetivo en conseguir que en el futuro el pádel sea deporte olímpico y aseguró que este nuevo producto llega para estar "siempre en el ecosistema del pádel".

Carraro también confirmó que este nuevo circuito no repartirá puntos para el ránking individual, ya que no es posible al no participar todos los jugadores, y que se creará una clasificación por equipos.

"Ya llevamos dos años con la Hexagon Cup y ha sido tal éxito que la gente pedía más. Este era el momento perfecto para poner todas las piezas juntas y crear este evento", explicó Buenaventura.

"Los torneos se va a basar en lo que ya hay montado, los equipos se desarrollarán, ampliarán, se irá viendo según avance el proyecto. El formato será muy parecido. Somos un torneo oficial, con reglas oficiales, habrá que adaptarse a las reglas FIP. El punto de oro, etc, son opciones que te dan estas reglas. Empezaremos con ocho equipos, los que tenemos actualmente".

La Hexagon Cup, torneo de pádel por equipos que se disputa en Madrid, celebrará su tercera edición del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Caja Mágica, cambiando la sede después de que en los dos años anteriores fuese el Madrid Arena el que albergó la cita.

Este torneo está integrado por ocho equipos, con varios de los mejores profesionales del mundo en tres categorías, masculina, femenina y Next Gen. Estos equipos están liderados por personalidades como Sergio el "Kun" Agüero, Eva Longoria, Pierre Gasly, Robert Lewandowski, Anthony Joshua y la Rafa Nadal Academy.