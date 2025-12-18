Las competiciones de pádel aplicarán el 'punto estrella' para resolver el desempate

La medida fue acordada por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Premier Padel, el principal circuito profesional de este deporte, después de un proceso de consulta con jugadores, entrenadores, promotores, los canales de televisión que tienen los derechos de transmisión y socios comerciales, según informó el ente federativo en un comunicado.
El 'punto estrella' es un formato intermedio entre el punto de oro, con el que se resolvía el 40-40 con un único punto, y el tradicional, en vigor hasta esta temporada, en el que no hay límite para acabar un juego en caso de empate.
El nuevo sistema tiene como fin "equilibrar tradición e innovación, mejorar el bienestar de jugadores y jugadoras, aumentar el atractivo televisivo y reforzar la experiencia de los aficionados", señala el comunicado.
El cambio de puntuación se aplicará a partir del torneo de Riad de Premier Padel, el que abrirá la temporada el próximo 9 de febrero, y también desde la primera prueba del Cupra FIP Tour, el circuito internacional de la FIP.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El organismo rector del deporte de la pala a nivel mundial y Premier Padel acordaron además entablar un debate con los jugadores sobre la cantidad de parejas participantes en los torneos del principal circuito, aunque se han emplazado a enero para concretar si hay avances.