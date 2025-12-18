Las competiciones de pádel aplicarán el 'punto estrella' para resolver el desempate

Redacción deportes, 18 dic (EFE).- Las competiciones profesionales de pádel estrenarán sistema de puntuación a partir de la próxima temporada con la implantación del llamado 'punto estrella' ('star point', en inglés), con el que se resolverá el desempate del 40-40 después de un máximo de dos ventajas con el fin de no alargar los partidos en exceso.